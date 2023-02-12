Çanakkale’de KYK yurtları apar topar boşaltılıyor

MEHMET BARAN KILIÇ

KYK yurtlarının depremzedelere açılmasına dair karardan sonra Çanakkale’deki yurtları apar topar boşaltılmaya başladı.

Fotoğraf: Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 9 Şubat’ta üniversitelerin bahar döneminin ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurmuştu. Dün de Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini bildirdi. Bu kapsamda Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları depremzedelerin kullanımına açılacak.

Çanakkale’deki KYK yurtlarında kalan öğrencilerdense apar topar odalarının boşaltılması talep ediliyor. Öğrencilerin çoğu ara tatilden dolayı memlekette. ‘Odaları boşaltın’ talebiyse öğrencilere etkili şekilde iletilmedi. Çoğu öğrencinin geç haberi oldu.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencileri arasında, Erdoğan’ın açıklamasından bir süre sonra aşağıdaki yazı dolaşıma sokuldu.

Yazıda yurtların 14 Şubat’a kadar boşaltılması gerektiği belirtiliyor. Yazının kaynağı bilinmiyor.

Diken, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ulaştı ancak pazar günü olduğundan dolayı yetkili kimse yoktu. Müdürlüğün ve üniversitenin resmi kanallarında da böyle bir duyuru bulunmuyor.

Görselin yayılması üzerine öğrenciler yurtlarıyla iletişime geçti. Diken’e konuşan bazı öğrenciler, yazıda belirtildiği gibi yurt görevlilerinin kendilerine 14 Şubat tarihini verdiğini, bazı öğrencilerse “Bir an önce” cevabını aldıklarını belirtti.

Diken, Çanakkale’deki KYK yurtlarını aradı. Yurt çalışanları, en geç 14 Şubat mesai bitimine kadar eşyaların toplanması gerektiğini söyledi. Toplanmayan eşyaların ne olacağıyla ilgili çoğu yurt çalışanı bilgisi olmadığını söylerken, birkaç yurdun çalışanı eşyaların poşetlenip depoya kaldırılacağını dile getirdi.

Öğrenciler, yurtların apar topar boşaltılmasına tepkili.

Diken’e konuşan bir öğrenci şunları söyledi: “Yazıyı dün geç saatlerde gördük. Yurtlarımızdan herhangi bir bilgilendirme e-postasını almadık. Burada çalışmalarımız ve bazı sorumluluklarımız var. Onlar ne olacak? Ben Çanakkale’ye beş saat uzaklıkta yaşıyorum. Eşyalarımı hemen alabilirim ama Iğdır gibi uzak yerlerde yaşayanlar var. Biletler tükendi. Onlar nasıl alacak?”

Aynı öğrenci, uzaktan eğitim kararına da tepki göstererek şunları söyledi: “Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Birçok kişinin barınma ihtiyacı var. Ama çözüm uzaktan eğitim olmamalıydı. Farklı seçenekler düşünülebilirdi ama uzaktan eğitimden verim alamıyoruz. Örneğin bu dönem laboratuvar dersleri alacak arkadaşlarım vardı. Nasıl olacak bunlar? Ben okul öncesi öğretmenliği okuyorum. Daha önce de uzaktan eğitimdeydik. Ben çocuklara nasıl etkili eğitim vereceğim böyle?”

Bir yurda asılan aşağıdaki yazıysa kafaları karıştırdı. Bir yurt yönetimi, odaların boşaltılması gerektiğini 8 Şubat’ta açıklamış. Bu, hem yurtta olmayan öğrencilere iletilmemiş hem de o vakit KYK yurtlarının depremzedelere açılacağı kararı verilmemişti. Haliyle pek kimsenin bundan haberi yoktu.