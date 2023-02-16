Uzaktan eğitim: Erdoğan hatasını kabul etmiş

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, iktidarın uzaktan eğitim kararınından vazgeçtiğini ama “Hata etmişiz” dememek için biraz bekleyeceğini yazdı.

Uzaktan eğitim kararından vazgeçildi. (AA)

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini açıklamıştı.

Uzaktan eğitim kararının nedeni Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının depremzedelerin kullanımına açmak. Nitekim öğrenciler, KYK yurtlarından apar topar çıkarılmıştı.

Akademisyen, öğrenci ve velilerse bunun depremzedeler için çözüm olmadığından ve yeni mağduriyetler oluşturacağından dolayı uzaktan eğitim kararına karşı çıkıyor. Birçok siyasi de bu kararı eleştirmiş, Eğitim-Sen dava açmıştı.

Altaylı’ya gelen bilgilere göre Erdoğan bu karardan döndü. Altaylı bugünkü yazısında şunları kaydetti: “Üniversitelerin kapatılmasına ve yurtların boşaltılmasına karşı tepkiler yükselince yanlıştan dönülme kararı alındığı bilgisi geldi. Üniversiteleri açacaklarmış. Ancak bunu hemen yapıp ‘Hata etmişiz’ dememek için bir süre bekleyecekler galiba. Ama açacaklar.”