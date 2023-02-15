Diken

Yaramazlara biraz batar!

Özel yurtlardaki öğrenciler de çıkarılmaya başladı

MEHMET BARAN KILIÇ

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Uzaktan eğitim kararından sonra üniversite öğrencileri devlet yurtlarından sonra özel yurtlar da çıkarılmaya başladı.

Fotoğraf: AA

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini açıklamıştı.


Uzaktan eğitim kararının nedeni Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının depremzedelerin kullanımına açmak. Nitekim öğrenciler, KYK yurtlarından apar topar çıkarılmıştı.

Aynı nedenden dolayı özel yurtlar da yavaş yavaş öğrencileri çıkarmaya başladı.

Kırklareli’nde bir özel yurt, öğrencilere yurdu boşaltması için önceden, bugün akşama kadar müddet verdi.

Diken’e konuşan öğrenciler, özel yurdun KYK yurtlarıyla aynı gerekçeyle boşaltıldığını dile getirdi. Aktarılana göre yurt, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı arayarak özel yurtların durumunu sormuş. Bakanlık da özel yurtların da depremzedelere açılması ve öğrencilerin odalarda eşya bırakmaması gerektiğini iletmiş.

Yurdun internet sitesinde de yurdun kapatılacağı belirtilirken Diken, yurdu arayarak öğrencilerin çıkartıldığını doğruladı ama nedeniyle ilgili bilgi alamadı.

Öğrencilerin aktardığına göre para iadesiyle ilgili süreçse bakanlığın yönlendirmesine göre yapılacak.

Depremzedelerin özel yurtlara yerleştirileceğiyle ilgili henüz duyurulan bir karar bulunmuyor.

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