Uzaktan eğitime AKP içinden eleştiri: Külünk’e göre en mantıklısı hibrit

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi eski vekil Metin Külünk, uzaktan eğitim modeline karşı çıktı. Külünk’e göre en mantıklı çözüm hibrit model.

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Twitter hesabından paylaşım yapan Külünk, depremzede öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için uzaktan eğitim sistemlerinin kullanılabileceğini ama kampüse gelebilen öğrenciler için yüz yüze eğitimin devam etmesini gerektiğini söyledi. En mantıklı çözümün hibrit sistem olduğunu dile getiren Külünk, bunun öğrencilerin psikolojisi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Üniversitelerin tüm öğrencileri kapsayan uzaktan eğitim modeli yerine hibrit eğitim modeli en mantıklı çözümdür. pic.twitter.com/vBoEvgO9Sd — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) February 22, 2023

Külünk, şunları söyledi:

* Üniversitelerin tüm öğrencileri kapsayan uzaktan eğitim modeli yerine hibrit eğitim modeli en mantıklı çözümdür.

* Hibrit model ile kampüse gelebilen öğrenciler normal sınıflarında derslerini alırken aynı dersi eş zamanlı olarak uzaktan eğitim sistemleriyle kampüse gelemeyen depremzede öğrencilerimizin istifadesine sunmak öğrencilerimizin psikolojisi açısından son derece önemlidir.

* Birçok üniversitemizde KYK kapasiteleri depremzede öğrencilerimiz için fazlalıkla yeterlidir. Üniversite öğrencilerinin çoğu KYK yurtlarımız dışında özel yurtlar, apartlar ve evlerde barınmaktadırlar.

* Bu haliyle deprem bölgesi dışındaki üniversite öğrencilerinin yüz yüze eğitimden mahrum kalmaları öğrencilerimizde stres oluşturmaktadır.

* Depremzede öğrencilerimizin uzaktan eğitimi hali hazırda sınıflarda da mümkündür. Üniversite hocaları kendi imkanları veya okul imkanları ile sınıflarda canlı ders açabilirler. Sınıfta olan sınıfta, evinde olan evinde dersi takip edebilir.

* Hibrit model ile bu işin çözümü mümkündür. Kaldı ki pandemi sürecinde üniversitelerimizin çoğu uzaktan eğitim sistemlerini geliştirmişlerdir. Bu tecrübe ile hibrit modelin hayata geçirilmesi çok daha hızlı ve verimli olacaktır.

Ne olmuştu?

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı YÖK, 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının da depremzedelerin kullanımına açılacağını duyurmuştu.

Akademisyen, öğrenci ve veliler depremzedelerin sorununu çözmeyeceği ve yeni mağduriyetlere yol açacağını savunarak ilk günden beri itirazlarını dile getiriyor. Birçok siyasi de iktidarı eleştirmiş, Eğitim-Sen dava açmıştı.

Son olarak YÖK Başkanı Erol Özvar 17 Şubat’ta, sadece uygulamalı programların yüz yüze devam edeceğini, nisanda ise hibrit eğitimin değerlendirileceğini açıklamıştı.

YÖK, kafa karışıklıklarını gidermek amacıyla bazı soruların yanıtlarını yayınladı. Ancak kafalar yine karıştı. YÖK’ün yeni açıklamasında uygulamalı eğitimlerin nisan sonuna ertelendiği belirtiliyordu.

Bazı üniversitelerse YÖK’ten bağımsız olarak hibrit kararı almıştı. YÖK, üniversite rektörlerine baskı uygulayarak hibrit sevdalarından vazgeçmelerini istedi.