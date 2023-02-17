Uzaktan eğitim kararından geri adım yok: Nisanda tekrar değerlendirilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yaza kadar tüm üniversitelerde uzak eğitim kararının nisan başında tekrar değerlendirileceğini açıkladı. Uygulamalı programlarsa yüz yüze eğitime devam edecek.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 9 Şubat’ta üniversitelerde ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini açıklamıştı. Bu kapsamda Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının, depremzedelerin kullanımına açılacağı bildirilmişti.

Akademisyen, öğrenci ve velilerse bunun depremzedeler için çözüm olmadığından ve yeni mağduriyetler oluşturacağından dolayı karara karşı çıktı. Birçok siyasi de bu kararı eleştirmiş, Eğitim-Sen dava açmıştı.

AA’ya konuşan Özvar, kararın nisanda yeniden değerlendirileceğini söyledi. Özvar, uygulamalı bölümlerdeyse yüz yüze eğitime devam edileceğini açıkladı.

Özvar’ın açıkladığı kararlar şöyle:

*Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek. Eğitim-öğretim ücreti alınmayacak. Öğrencilerimiz ciddi şekilde etkilendi. Kayıt dondurma konusunda kolaylık getirildi. Talep eden öğrenciler kayıtlarını dondurabilecek.

*Depremin etkilediği illerde bulunan bir kısım üniversitelerimiz ortak çalışmalar yapmak üzere bazı üniversiteler ile eşleştirildi. Sütçü İmam Üniversitesi- Gazi Üniversitesi gibi eşleşmeler yapıldı. Depremden etkilenen üniversitelere destekte bulunacaktır.

*Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi.

*Bölgede bulunan üniversiteler toplam örgün öğretimin yüzde 9’una sahip. Bölgede ikametgahı olan ya da eğitim alan öğrenciler yüzde 15’e tekabül ediyor. Büyük afetten etkilenen öğrenci sayısı son derece yüksektir. Depremden etkilenen illerde toplam 47 bin üniversite personeli bulunmakta.