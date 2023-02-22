ODTÜ’den ‘garip’ karar: E-postayı attığım gün yurtta olmayan hakkını kaybedecek

MEHMET BARAN KILIÇ

ODTÜ yönetimi, bir e-posta aracılığıyla garip bir karara imza attı. Yönetim, e-postayı attığı gün yurtta bulunmayan kişilerin yurt hakkını kaybedeceğini açıkladı.

Fotoğraf: Arşiv

ODTÜ yönetimi, 20 Şubat’ta öğrencilere iki e-posta gönderdi.

15:29’da gönderilen birinci e-postada YÖK’ün açıklamalarıyla beraber eğitim-öğretimin uzaktan yapılacağı, nisanda belki hibrit düzene geçileceği, uygulamalı eğitimlerin nisan sonrasına bırakıldığı belirtildi. Ayrıca, aynı e-postayla akademik takvim de açıklandı. Hazırlık eğitimi 27 Şubat’ta; önlisans, lisans ve lisansüstü programlar 6 Mart’ta başlayacak.

17:14’te atılan e-postaysa okulun bu süreçte vereceği hizmetlerle ilgili. Yurtlarla ilgili şu ifade kullanıldı: “Yurtlar, sadece yurtlarda ikamet etme hakkı bulunan öğrencilerimizden depremzede durumunda olanlar ile 20 Şubat 2023 tarihi itibarı ile yurtlarda bulunan öğrencilerimizin kullanımına açık olacaktır.” Bunun haricinde yurtta bulunma hakkı olmayan depremzede öğrencilerse ayrıca başvurabilecek.

Öğrencilere 17:14’te gönderilen e-postadan bir bölüm

Bu kararla birlikte, yurtta ikamet etme hakkı bulunmasına rağmen e-postanın atıldığı gün yurtta bulunmayan kişiler yurt hakkını kaybetmiş olacak. Dersler henüz başlamadığından öğrencilerin önemli bir bölümü yurtta değildi. Ayrıca, depremzede olmamasına rağmen deprem bölgesinde bulunan öğrenciler de var.

Öğrenciler, e-postayı görür görmez bilet bulup Ankara’ya gelmeye çalıştı.

Diken’in edindiği bilgiye göre dün (21 Şubat) sabah saat 8:00’de yurtlarda yoklama yapıldı. O vakit yurtta olmayan kişilerse yurt hakkını kaybetti. Örneğin bir öğrenci, yurt görevlisine “Arkadaşım 13:00’te gelse yurda alınmayacak mı” sorusunu sordu. Yurt görevlisi de alınmayacağını belirtti.

Öğrenciler, yurt görevlilerinin de tam olarak ne yaptığını bilmediğini, kararın tepeden geldiğini söylüyor.

E-postadaysa yurt hakkını kaybeden öğrencilerin eşyalarını toplamasıyla ilgili de bir şey söylenmedi. Öğrenciler, bu durumu “Öğrenci yurtta kalamıyor ama eşyaları kalabiliyor” diye yorumladı.

Ayrıca, öğrenciler yurdun şubat parasını ödedi. Buna rağmen öğrencilerin yurt hakkı elinden alınıyor.

Öğrencilerden protesto

ODTÜ’lü öğrenciler dün, bu kararı rektörlük önünde protesto etti.

Öğrenciler, barınma haklarının ellerinden alınamayacağını dile getirirken öğrencilerin protestoya bugün de devam etmesi bekleniyor.