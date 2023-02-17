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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’de uzaktan eğitim protestosuna 22 gözaltı

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi’nde uzaktan eğitim kararını protesto eden 22 kişi gözaltına alındı.

Görsel: ANKA

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini açıklamıştı. Bu kapsamda Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları depremzedelerin kullanımına açılacak.


Akademisyen, öğrenci ve velilerse bunun depremzedeler için çözüm olmadığından ve yeni mağduriyetler oluşturacağından dolayı karara karşı çıkıyor. Birçok siyasi de bu kararı eleştirmiş, Eğitim-Sen dava açmıştı.

YÖK Başkanı Erol Özvar’sa bugün, şu an için sadece uygulamalı programların yüz yüze devam edeceğini, hibrit eğitiminse nisanda değerlendirileceğini açıklamıştı. Öğrenciler için bu karar yeterli değil.

ANKA’dan Kerim Uğur’un haberine göre, İzmir’de uzaktan eğitim kararına tepki gösteren bir grup genç kararı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü önünde protesto etti. Rektörlük önünde oturma eylemi yapan öğrenciler gözaltına alındı.

Polis, “Eğitim hakkımız engellenemez” sloganı atan ve ‘uyarılara’ rağmen eylemini sürdüren öğrencilere müdahale ederek 22 öğrenciyi gözaltına aldı.

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Akşam Postası / 17 Şubat 2023

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