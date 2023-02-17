Gençlik bakanı ‘Öğrencileri mağdur etmeyeceğiz’ dese de sorular hala cevapsız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, öğrencilerin mağdur edilmeyeceğini söylerken bunun nasıl yapılacağını paylaşmadı.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini açıklamıştı. Bu kapsamda Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları depremzedelerin kullanımına açılacak.

Akademisyen, öğrenci ve velilerse bunun depremzedeler için çözüm olmadığından ve yeni mağduriyetler oluşturacağından dolayı karara karşı çıkıyor. Birçok siyasi de bu kararı eleştirmiş, Eğitim-Sen dava açmıştı.

Öğrenciler, apar topar yurtlardan çıkartılırken öğrencilerin durumuna (staj, iş, uygulamalı eğitim vb.) bakılmamıştı.

‘Durumu dengeleyeceğiz’

Hürriyet Gazetesi’nden Abdulkadir Selvi‘ye konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasaopoğlu, yurtlarda kalan öğrencilerin mağdur edilmeyeceğini ve ihtiyacı olan öğrencilerin yurtlarda kalabileceğini söyledi: “Türkiye genelinde 200 binden fazla vatandaş tesislerimize yerleştirildi. Bunlar yurtlar, gençlik merkezleri, gençlik kampları ve spor tesisleri. Özellikle de spor salonları çok büyük bir kitleyi barındırıyor. Şu an itibarıyla yurtlarda 100 bin bandındayız. Bizim total kapasitemiz 850 bin. Ama yurtlarda kalan öğrencilerimiz var. Ailesi deprem bölgesinde olan öğrencilerin kalma talepleri varsa onlar kalacak. Staj yapan öğrenciler, çalışan öğrenciler, üniversitede olması zaruri olan öğrencilerle durumu dengeleyeceğiz. Önceliğimiz boş kapasitelerin değerlendirilmesi, sonra kendiliğine göre bir planlama yapacağız. Onları (öğrencileri) hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. O yüzden planlamayı boş yerlere göre gerçekleştiriyoruz.”

Cevapsız sorular

Ancak Kasapoğlu, öğrencilerin yurtlara nasıl yeniden yerleştirileceğini belirtmedi. Kasapoğlu, yurtlardan apar topar çıkartılan öğrencilere de değinmedi, Selvi de bunu sormadı.

Cevaplanmayan sorular şöyle:

* Okullar ne zaman açılacak?

* Öğrenciler yurtlara ne zaman geri alınmaya başlayacak?

* Öğrenciler nasıl bir süreçle yurtlara yeniden kabul edilecek?

* Staj ve iş bulmuşken yurttan çıkarıldığı için bunları kaybeden öğrencilerin mağduriyetini nasıl karşılanacak?

* Staj senesinde veya uygulamalı eğitim döneminde olan öğrencilerin mağduriyeti ne zaman giderilecek?

* Özel yurtlara para ödeyen veya ev kiralayan öğrencilerin kayıpları nasıl karşılanacak?

* Neden öğrenciler apar topar yurtlardan çıkarıldı? Neden bir planlama yapılmadı?