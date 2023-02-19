Uzaktan eğitim bilmecesi: YÖK detayları açıkladı ama kafalar yine karıştı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022-2023 bahar dönemi ve uzaktan eğitim ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı ama kafalar yine karıştı.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı YÖK, 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini açıklamıştı. YÖK de birkaç saat sonra Erdoğan’ın dediklerini duyurmuştu.

Bu kapsamda Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları depremzedelerin kullanımına açılacak.

Akademisyen, öğrenci ve velilerse bunun depremzedeler için çözüm olmadığından ve yeni mağduriyetler oluşturacağından dolayı karara karşı çıkıyor. Birçok siyasi de bu kararı eleştirmiş, Eğitim-Sen dava açmıştı.

YÖK Başkanı Erol Özvar’sa iki gün önce, şu an için sadece uygulamalı programların yüz yüze devam edeceğini, hibrit eğitiminse nisanda değerlendirileceğini açıklamıştı.

Üniversitelerse birbirinden farklı yöntemler izliyor. Hibrit sistem uygulayacak üniversiteler olduğu gibi aynı bölüm ve sınıfları uzaktan ya da yüz yüze yapan farklı üniversiteler de var. Bazı üniversitelerse planlamalarına devam ediyor. Öğrencilerse derslerinin yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olduğunu tam olarak anlamamıştı. YÖK de net bir açıklama yapmamıştı.

YÖK bugün, kafa karışıklıklarını gidermek amacıyla bazı soruların cevaplarını yayınladı. Ancak kafalar yine karıştı.

YÖK’ün paylaşımında 2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitimle devam edeceği, kararın nisan başında yeniden gözden geçirileceği ve ‘şartlar elverişli hale gelirse’ hibrit sisteme geçeceği belirtildi. Derslerin uygulamalı kısmınınsa nisan sonrasına ertelendiği, uzaktan eğitimin nisandan sonra da devam etmesi halinde bu kısmın yaz dönemine veya sonraki seneye ertelenebileceği dile getirildi.

Bu açıklamadan nisana kadar tüm programların uzaktan olacağı ve uygulamalı eğitimlerin ertelendiği anlaşılıyor ama YÖK bu konuda net değil. Ayrıca, tümü uygulamalı olan bölümlerin ne yapacağı ve son senesinde olan öğrenciler için bunun okulu uzatma anlamına gelip gelmediği de meçhul.

YÖK, uygulamalı eğitim olan bölümleri de paylaştı. O bölümler şu şekilde:

YÖK’se iki gün önce, yüz yüze eğitim verecek programları sınıf ayrımı yapmadan şöyle açıklamıştı: “Eğitimlerine ‘Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’ uyarınca devam eden programlardaki (tıp, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, veterinerlik, mühendislik vb.) öğrenciler ile öğretmenlik uygulamasını alacak öğrenciler…”