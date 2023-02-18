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Yaramazlara biraz batar!

Uzaktan eğitim protestosunda gözaltına alınan öğrenciler serbest

Uzaktan eğitim kararını protesto ettiği için gözaltına alınan 22 öğrenci serbest bırakıldı.

Görsel: ANKA

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini açıklamıştı. Bu kapsamda Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları depremzedelerin kullanımına açılacak.


Akademisyen, öğrenci ve velilerse bunun depremzedeler için çözüm olmadığından ve yeni mağduriyetler oluşturacağından dolayı karara karşı çıkıyor. Birçok siyasi de bu kararı eleştirmiş, Eğitim-Sen dava açmıştı.

YÖK Başkanı Erol Özvar’sa bugün, şu an için sadece uygulamalı programların yüz yüze devam edeceğini, hibrit eğitiminse nisanda değerlendirileceğini açıklamıştı. Öğrenciler için bu karar yeterli değil.

Dün İzmir’de uzaktan eğitim kararına tepki gösteren bir grup genç kararı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü önünde protesto etti. Rektörlük önünde oturma eylemi yapan 22 öğrenci gözaltına alındı.

Öğrenciler dün akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

ANKA’dan Kerim Uğur‘un aktardığına göre, öğrenciler dün akşam saatlerinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Rektörlük önünde oturma eylemi yapan öğrenciler rektörlüğü işgal etmekle suçlandı. Bir öğrenci, serbest bırakıldıktan sonra şunları dedi: “Üniversite personeliyle görüşüp uzaktan eğitim kararının hangi koşullarda verildiğini sormak ve yüz yüze talebimizi iletmek istedik. Rektörlük önünde durmamıza, oturmamıza izin verilmedi. Biz otururken şiddetle gözaltına alındık. Rektörlüğü işgal etmekle suçlandık. Öğrenciler olarak sadece yüz yüze eğitim talebimizi yinelemek istedik. Uzaktan eğitimin hala yanlış bir karar olduğunu düşünüyoruz. Bunun karşısında haklarımızı yinelemekten ve mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz.”

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