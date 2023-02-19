Diken

Yaramazlara biraz batar!

Baskı belgelendi: YÖK’ün hibrite bile tahammülü yok, ille uzaktan eğitim

MEHMET BARAN KILIÇ

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Bilkent Üniversitesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği rektörler toplantısından sonra hibrit sistemden uzaktan eğitim sistemine geçmiş.

Fotoğraf: Bilkent Üniversitesi

Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabından paylaştığı mesajında ‘Üniversiteleri açın’ çağrısında bulundu. CHP lideri ayrıca dün bir toplantıda üniversitelerin ve rektörlerin tehdit edildiğini dile getirdi.


Diken’in ulaştığı bir e-posta Kılıçdaroğlu’nu doğrular nitelikte.

Bilkent Üniversitesi’nin öğrencilerine gönderdiği e-postaya göre YÖK dün akşam (18 Şubat) rektörleri son dakika toplantısına çağırmış. Toplantıda uygulamalı eğitimlerin yüz yüze yapılması ve laboratuvar gibi yerlerin kullanılmasının yasaklandığı belirtilmiş.

Bilkent, öncesinde hibrit sistem uygulayacağını açıklamıştı. Buna göre akademisyenler derslerini sınıfta işleyecekti. Öğrencilerse ister sınıftan ister uzaktan derse katılabilecekti. Yoklama da alınmayacaktı.

Dünkü toplantıdan sonraysa Bilkent, bu sistemi iptal ederek tüm dersleri uzaktan yapmaya karar verdi. Üniversite artık yoklama alacak.

Öğrencilere gönderilen e-posta şu şekilde:

Ne olmuştu?

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı YÖK, 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının da depremzedelerin kullanımına açılacağını duyurmuştu.

Akademisyen, öğrenci ve veliler depremzedelerin sorununu çözmeyeceği ve yeni mağduriyetlere yol açacağını savunarak ilk günden beri itirazlarını dile getiriyor. Birçok siyasi de iktidarı eleştirmiş, Eğitim-Sen dava açmıştı.

Son olarak YÖK Başkanı Erol Özvar 17 Şubat’ta, sadece uygulamalı programların yüz yüze devam edeceğini, nisanda ise hibrit eğitimin değerlendirileceğini açıklamıştı.

YÖK, kafa karışıklıklarını gidermek amacıyla bazı soruların yanıtlarını yayınladı. Ancak kafalar yine karıştı. YÖK’ün yeni açıklamasında uygulamalı eğitimlerin nisan sonuna ertelendiği belirtiliyordu.

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