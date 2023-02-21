İstanbul’da öğrencilere işkence iddiası

Çağdaş Hukukçular Derneği, uzaktan eğitim kararını protesto eden öğrencilerin gözaltı otobüsünde güvenlik amiri Hanefi Zengin ve ekibi tarafından dövüldüğünü bildirdi.

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Dün İstanbul’un Kadıköy ilçesinde üniversitelerde uzaktan eğitim modeline geçilmesi kararını protesto etmek isteyen öğrencilere polis müdahale etmiş, 25 kişi gözaltına alınmıştı.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul şubesi, 22 kişinin serbest kaldığını bildirdi. ÇHD, üç kişinin daha önce şiddet ve tacizle suçlanan polis amiri Hanefi Zengin’in şikayetiyle geceyi karakolda geçirdiğini belirtti: ”Müvekkillerimizle yaptığımız görüşmede, müvekkillerimizin yine Hanefi Zengin ve ekibi tarafından gözaltı otobüsünde sözlü taciz, hakaret ve işkenceye uğradıklarını öğrendik. Elleri kelepçeli halde kafaları camlara vurulmuş, tekme atılarak darp edilmişler.”

Müvekkillerimizle yaptığımız görüşmede, müvekkillerimizin yine Hanefi Zengin ve ekibi tarafından gözaltı otobüsünde sözlü taciz, hakaret ve işkenceye uğradıklarını öğrendik. Elleri kelepçeli halde kafaları camlara vurulmuş, tekme atılarak darp edilmişler. #işkence — ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul) February 20, 2023

Zengin hakkındaki işkence iddiaları

Zengin hakkında Onur Yürüyüşü’nde bir kadını taciz ettiği anlar Reuters objektiflerine yansıyınca kadın hakları örgütleri suç duyurusunda bulunmuştu. Polis şefi, aynı yürüyüş sırasında AFP foto muhabiri Bülent Kılıç’ı gözaltına aldırmıştı.

Zengin, son olarak sağlık emekçilerinin görevi başında öldürülen doktor Ekrem Karakaya için 7 Temmuz 2022’deki eylemini takip eden gazetecilere saldırı ve tehditleriyle gündeme gelmişti.

Polis şefi hakkında 11 kişinin avukatları aracılığıyla başvurusu sonrası soruşturma başlatılmış, İstanbul valiliği Zengin hakkında, ‘iddiaları destekleyen herhangi bir görüntü, belge, fotoğraf veya somut delil bulunmadığı’ iddiasıyla soruşturmaya yer olmadığına karar vermişti.