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Uzaktan eğitim protestosuna polis müdahalesi: 23 gözaltı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde üniversitelerde uzaktan eğitim modeline geçilmesi kararını protesto etmek isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Süreyya Operası önünde 23 öğrenci gözaltına alındı.

Fotoğraf: Twitter

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından, ülke genelinde üniversitelerde uzaktan eğitim modeline geçilmesi kararına öğrencilerin tepkisi sürüyor.


ANKA’nın aktardığına göre öğrencilerin, Kadıköy Süreyya Operası önündeki protesto gösterisi kaymakamlıkça, ‘toplumda infial uyandıracak, milli, vicdani ve insani değerlere dokunacak, toplumsal iç barışı tehdit edebileceği’ gerekçesiyle yasaklandı.

Bu karara karşın üniversiteliler, protesto için Süreyya Operası önünde toplanmaya çalıştı.

‘Öldüren deprem değil devlet’ gibi sloganlar atan öğrencilere polis müdahale etti.

Polisin müdahalesi sonucu ara sokaklara dağılmak isteyen öğrencilerden bazıları gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre gözaltına alınan öğrenci sayısı 23.

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