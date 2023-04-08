Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hibrit kararına rağmen bazı üniversiteler eğitime uzaktan devam ediyor

MEHMET BARAN KILIÇ

@MehmetBaranKl

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YÖK, 30 Mart’ta üniversitelerin hibrit eğitime geçeceğini açıklamasına rağmen bazı üniversiteler bu karara uymayarak uzaktan eğitime devam ediyor.

Fotoğraf: AA

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı YÖK, 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının da depremzedelerin kullanımına açılacağını duyurmuştu.


Akademisyenler, bunun öğrenci ve veliler depremzedelerin sorununu çözmeyeceği ve yeni mağduriyetlere yol açacağını savunarak ilk günden beri itirazlarını dile getiriyor. Birçok siyasi de iktidarı eleştirmiş, Eğitim-Sen dava açmıştı.

30 Mart’ta da YÖK, üniversitelerin hibrit eğitime geçtiğini duyurdu. Kararın açıklanma tarihi tuhaftı çünkü seçmenlerin adres değiştirmesi için son tarih 2 Nisan’dı. Zaman darlığından dolayı birçok öğrenci değişiklik yapamadı.

Bazı üniversitelerse, YÖK’ün kararına rağmen hibrit eğitime geçmeyip uzaktan eğitime devam ediyor.

Selçuk Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi yönetimi, 3 Nisan’da hibrit eğitime geçtiklerini ancak hangi eğitim tarzının uygulanacağını ilgili akademik birimlerin yani fakültelerin/bölümlerin karar vereceğini açıkladı.

Akademik birimlerin geneliyse, eğitime uzaktan devam edileceğini duyuruyor.

Örneğin hukuk fakültesi yönetimi, ‘öğrencilerden gelen yoğun talep’ doğrultusunda eğitime uzaktan devam edileceğini açıkladı. Diken’e konuşan hukuk fakültesi öğrencileriyse fakültenin anket veya kamuoyu yoklaması yapmadığını, yönetimin böyle bir düşünceye nasıl kapıldığını anlamadıklarını dile getirdi. Öğrenciler, kısa sürede hibrit eğitim isteyen 400’den fazla öğrencinin bir araya gelebildiğini ve bu sayının giderek arttığını söyledi.

Edebiyat, güzel sanatlar ve sosyal bilimler yüksekokulu gibi fakülteler de eğitime uzaktan devam edeceğini açıkladı.

Veterinerlik fakültesiyse hibrit eğitim için nisan sonunu işaret etti.

Akdeniz Üniversitesi

Antalya’da bulunan Akdeniz Üniversitesi, bir gün arayla birbiriyle çelişen iki karar yayımladı.

31 Mart’ta yani YÖK’ün hibrit kararını açıklamasından bir gün sonra üniversite yönetimi, tüm bölümlerin hibrit eğitime geçeceğini ve dolayısıyla isteyen öğrencilerin yüz yüze eğitim görebileceği açıklandı.

Bu kararı rektör Özlenen Özkan da Instagram hesabında paylaştı.

1 Nisan’daysa bu karar değiştirildi.

Yeni karara göre, KYK yurtlarında kalan öğrenciler eğitimine uzaktan devam edecek. Yüz yüze eğitimse istekleri doğrultusunda KYK yurdunda kalmamasına rağmen Antalya’da yaşayanlara açık olacak.

Yönetim, buna gerekçe olarak da yurtlarda depremzedelerin barınması ve Antalya’nın deprem bölgesi destek illerinden biri olması gösterildi.

Diken’e konuşan öğrenciler, KYK yurtlarına alınmadıklarını aktarmıştı. Diken’in ulaştığı yurt yetkilileriyse depremzedelerin yurtlarda olması nedeniyle öğrencilerin alınmadığını belirtmişti. Öğrencilerse, yurtların bir kısmının boş olduğunu ve hatta bazı yurtların depo olarak kullanıldığını dile getirmişti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi de Akdeniz Üniversitesi’yle benzer nedenden dolayı tıp fakültesi 4, 5 ve 6’ncı sınıflar, diş hekimliği fakültesi 4. sınıf, veterinerlik 5. sınıf ve bazı uygulamaları dersler haricinde uzaktan eğitime devam ediyor.

Erciyes Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi 31 Mart’ta yani YÖK’ün hibrit kararından sonra yayınladığı açıklamada, yeni bir karar alınıncaya kadar derslere mevcut koşullarda yani uzaktan devam edilmesine karar verildiğini duyurmuştu.

Öğrencilerin karara tepki göstermesinden sonra üniversite yönetimi, öğrencilere yönelik anket düzenledi. Dünse, üniversite yönetimi tepkiler sonucunda hibrit eğitime geçildiğini açıkladı.

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