Üniversiteler hibrit eğitime geçiyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 3 Nisan itibariyle üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

YÖK Başkanı Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılacağını bildirdi.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı YÖK, 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının da depremzedelerin kullanımına açılacağını duyurmuştu.

Akademisyen, bunun öğrenci ve veliler depremzedelerin sorununu çözmeyeceği ve yeni mağduriyetlere yol açacağını savunarak ilk günden beri itirazlarını dile getiriyor. Birçok siyasi de iktidarı eleştirmiş, Eğitim-Sen dava açmıştı.

Bugün basın toplantısı düzenleyen YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibariyle hibrit sisteme geçileceğini duyurdu.

Bunun yanında 14 Mayıs seçimleri dolayısıyla seçmen listeleri askıya çıktı. Adres değişikliği yapmak için son tarih 2 Nisan. Yani öğrencilerin karar vermek için iki günü var.

Özvar, özetle şunları dedi:

*3 Nisan 2023 itibariyle 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilecek.

*Yükseköğretim kurumları bir dersin hem uzaktan eğitimle hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurumlarında alarak gerekli düzenlemeleri yapacak.

*Bir yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla yüzde 30’unun uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği yönündeki kısıtlama uygulanmayacak.

*Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden öğrenciler, bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilecek.

*Nisana ertelenen derslere ait uygulamalar, üniversitelerin ilgili kurullarının alacağı kararlarla ödev, proje benzeri şekilde ya da bahar dönemi içinde yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim öğretim döneminde yüz yüze yapılabilecek.

*Bahar dönemindeki ara sınavlar, uygulama programları hariç çevrimiçi yapılacak.

*Açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, projeler v.b. uygulamalar kullanılabilecek.