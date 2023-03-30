İmamoğlu, ‘Yüz yüze eğitime hazırız’ diyen kurumları ses vermeye çağırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bir ay önce ‘Yüz yüze eğitime hazırız’ diyen kurumları açıklama yapmaya davet ediyorum” dedi.

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İmamoğlu, Twitter’dan şunları yazdı: “Mart ayının sonuna geldik, YÖK hala sessiz. Milyonlarca üniversiteli ve aileleri artık eğitimin yüz yüze olmasını istiyor. Bir ay önce ‘Yüz yüze eğitime hazırız’ diyen kurumları açıklama yapmaya davet ediyorum.”

Ne olmuştu?

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı YÖK, 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının da depremzedelerin kullanımına açılacağını duyurmuştu.

Akademisyen, bunun öğrenci ve veliler depremzedelerin sorununu çözmeyeceği ve yeni mağduriyetlere yol açacağını savunarak ilk günden beri itirazlarını dile getiriyor. Birçok siyasi de iktidarı eleştirmiş, Eğitim-Sen dava açmıştı.

Dersler başladı ama depremzede öğrencilerin uzaktan eğitimi takip etmek için yeterli imkanı yok.