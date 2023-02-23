Eski bakan Erdoğan’a YÖK’ü şikayet etti: Gerçekleri yağcılık yapmayanlara sorun

Eski milli eğitim bakanı AKP’li Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a açık mektubunda üniversitelerde uzaktan eğitime geçilme kararına çıkıştı.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) karara karşı duran üniversite yöneticilerini tehdit ettiğini anlatan Çelik, Erdoğan’ın gerçekleri bu kuruma değil ’yağcılık’ yapmayan rektörlere sormasını istedi.

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Depremzedelerin KYK yurtlarındaki ek çalışmalarla da yerleştirilebileceğini savunan Çelik’in mektubu şöyle:

‘Vahim bir hata’

*Deprem felaketinden dolayı ülke çapında bütün üniversitelerimizin uzaktan eğitime geçirilmiş olması vahim bir hata olmuştur.

*Bu millet, Birinci Dünya Savaşı’nda dokuz cephede savaşırken bile tek üniversitesi olan İstanbul Darülfünunu’nu kapatmamıştır. Eski bir Milli Eğitim bakanı, kırk yıllık bir öğretim üyesi ve dünyadaki en iyi üniversiteleri yakından bilen birisi olarak söylüyorum ki, bu uygulama, telafisi mümkün olmayan yaralar açacaktır.

*Zaten pandemiden dolayı doğru dürüst üniversite yüzü görmeyen öğrencilerimiz, bir şekilde okullarını bitirecekler ama karşımıza diplomalı ancak mesleki bilgi ve beceriden yoksun mezunlar olarak çıkacaklardır. Yazıktır, günahtır!

*Ülkemizde, örgün eğitime devam eden üniversite öğrenci sayısı yaklaşık 4 milyondur. KYK’nın yurt kapasitesi ise sadece 850 bin kişiliktir. Yani üniversite öğrencilerimizin sadece yüzde 25’i KYK yurtlarında barınmaktadır.

‘Hangi mantıkla?’

*Hal böyleyken bütün üniversitelerimiz hangi mantıkla uzaktan eğitime geçirilir? Daha önce de belirtmiştim.

*Yurtlardaki iki kişilik odalar dörde, dört kişilik odalar sekize çıkarılarak ve gerekirse ranza sistemine geçilerek yurtların yan kapasitesi boşa çıkartıp depremzedelere tahsis edilebilir.

*Mademki milli bir felaketle karşı karşıyayız, herkes gibi üniversite öğrencilerimiz de paylarına düşen fedakarlıktan eminim ki kaçınmayacaklardır.

*Sayın cumhurbaşkanım, 12 Eylül darbesini yapan militarist zihniyetin tüm üniversiteleri kışla nizamına sokmak için kurduğu YÖK, bugünkü kafa ve işleyişiyle kesinlikle yükseköğretimimize zarar vermektedir.

*Onlarca rektörle konuştum, YÖK başkanının kendilerini, aykırı bir görüş serdetmemeleri ve kesinlikle örgün eğitim yapmamaları hususunda aleni olarak tehdit ettiğini ifade ettiler.

‘Öğrencilere değil YÖK’e kolaylık’

*Kısa vadede YÖK’ün Milli Eğitim Bakanlığı’yla ilişkili bir kurum haline getirilmesi, orta vadede ise bu kurumun demokratik ve gelişmiş dünya ülkelerindeki benzeri kurumlar haline getirilmesi elzemdir. YÖK başkanı, bunca işleriniz arasında cumhurbaşkanlığı makamıyla bir ayda kaç kere görüşme şansı bulabilir ki?

*Depremden etkilenen illerimizdeki üniversite öğrencilerine ve bölgeden olup da diğer 70 ilimizde okuyan öğrencilerimize elbette kolaylıklar sağlanmalıdır. Ancak mevcut uygulama, öğrencilerimize değil, YÖK’e kolaylık sağladığı için zatıalinize teklif edilmiştir.

‘Yağcılık yapmayanlara sorun’

*Lütfedip konuyu YÖK Başkanı’na değil de yağcılık ve tabasbus(yaltaklık) yapmadığından emin olduğunuz rektörlere sorun. Eminin ki, size arz ettiklerim dışında bir şey söylemeyeceklerdir.

*Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi ile ilgili alınan karardan dönülmesi gerektiğini zatıalinize ve kamuoyuna saygı ile arz ederim.

Sayın Cumhurbaşkanımıza Açık Mektup… pic.twitter.com/uOJHsnH6Hi — Hüseyin Çelik (@hc_huseyincelik) February 23, 2023

Ne olmuştu?

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı YÖK, 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının da depremzedelerin kullanımına açılacağını duyurmuştu.

Akademisyen, öğrenci ve veliler depremzedelerin sorununu çözmeyeceği ve yeni mağduriyetlere yol açacağını savunarak ilk günden beri itirazlarını dile getiriyor. Birçok siyasi de iktidarı eleştirmiş, Eğitim-Sen dava açmıştı.

Son olarak YÖK Başkanı Erol Özvar 17 Şubat’ta, sadece uygulamalı programların yüz yüze devam edeceğini, nisanda hibrit eğitimin değerlendirileceğini açıklamıştı.

YÖK, kafa karışıklıklarını gidermek amacıyla bazı soruların yanıtlarını yayımladı, ama kafalar daha da karıştı.