YÖK’ün seçim oyunu: Öğrencilerin oy kullanması zorlaşabilir

MEHMET BARAN KILIÇ

Yükseköğretim Kurul (YÖK), üniversitelerin nisanda hibrit eğitimle açılabileceğini söylese de belirsizlik devam ediyor. Milyonlarca öğrenci de belirsizlikten dolayı oy vermekte zorlanabilir.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı YÖK, 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini, KYK yurtlarının da depremzedelerin kullanımına açılacağını duyurmuştu.

Akademisyen, öğrenci ve veliler depremzedelerin sorununu çözmeyeceği ve yeni mağduriyetlere yol açacağını savunarak ilk günden beri itirazlarını dile getiriyor. Birçok siyasi de iktidarı eleştirmiş, Eğitim-Sen dava açmıştı.

YÖK Başkanı Erol Özvar 17 Şubat’ta, sadece uygulamalı programların yüz yüze devam edeceğini, nisanda hibrit eğitimin değerlendirileceğini açıklamıştı. Özvar, benzer açıklamayı iki gün önce de yaptı. Buna rağmen hala üniversitelerin açılıp açılmayacağı belli değil.

Üniversiteliler nerede oy kullanacak?

14 Mayıs seçimleri dolayısıyla seçmen listeleri askıya çıktı. Adres değişikliği yapmak için son tarih 2 Nisan. Üniversiteyi ikametgahının bulunduğu şehrin dışında okuyan milyonlarca öğrenci üniversitelerle ilgili belirsizlikten dolayı oy kullanmakta zorlanabilir.

Eğer seçim 18 Haziran’da olsaydı üniversitelerin hemen hemen hepsi tatilde olacaktı ve öğrencilerin oy kullanma konusunda sıkıntı çekmeyecekti. Seçim 14 Mayıs’a alındığı için seçimler sınav dönemine denk geliyor. Bu nedenle öğrencilerin seçim için memleketine dönmesi zorlaşacaktı. Yine de öğrenciler, ilgili mercilere başvurmaları halinde üniversiteyi okudukları şehirde kolayca oy kullanabilecekti. Ancak şu an üniversitelerin durumu belirsiz. Bu nedenle öğrenciler üniversiteyi okuduğu şehirde oy kullanmak için başvurmuyor. Eğer YÖK, 2 Nisan’dan sonra öğrencilere ‘üniversitelere gelin’ derse, başvurmayan öğrenciler okuduğu şehirde oy kullanamayacak.

Diken’e konuşan öğrenciler, belirsizlik nedeniyle okuduğu şehirde oy kullanmak için başvurmadığını ama 2 Nisan’dan sonra okullar açılırsa oy vermek için memleketine dönmekte zorluk yaşayacağını söylüyor.

‘Memleketi uzak olanlar oy vermekte zorlanır’

Çanakkale’de okuyan bir öğrenci, memleketine yakın olduğunu ve bu nedenle oy kullanmaya gidebileceğini söylüyor ancak okula uzak şehirlerde yaşayan öğrencilerin olduğunu ve bu durumun onları zorlayacağını belirtti: “Ben, seçim hangi tarihte gerçekleşecek olursa olsun memleketime gelip oy kullanmayı planlıyorum. Ama yaşadığı yer çok uzak olan arkadaşlarım zaman açısından ve maddi açıdan maalesef ki oy kullanamayacaklar.”

Öğrenci ayrıca hem 14 Mayıs döneminde hem de ikinci turun düzenleneceği 28 Mayıs döneminde sınavların olduğunu ve bu nedenle birçok kişinin memleketine dönüp oy kullanma fırsatına sahip olamayacağını dile getirdi.

‘Bilet fiyatlarından dolayı oy vermeye gidemeyeceğim’

Deprem bölgesinde yaşayan bir öğrenciyse bilet fiyatlarının pahalılığından yakındı. Bu da, oy vermesini zorlaştıran bir etken: “Seçim, final konularını işlediğimiz zamana denk geliyor. Sınava yakın bir zaman. Ama memleketine dönüp oy vermem mümkün değil. Hem otobüs bileti fiyatları ateş pahası hem gidiş-geliş 25 saat.”

Diken’e konuşan birçok öğrenci de bilet fiyatlarından şikayetçi. Öğrenciler memleketine gidip okuduğu şehre dönmek için yeterli ekonomik güce sahip olmadığını dile getiriyor.

Seçim ikinci tura kalırsa bu da iki katı masraf demek.

‘Seçim için yapıyorlar’

Diken’e konuşan başka bir öğrenciyse, 2 Nisan’dan sonra üniversitelerin açılmasının açık bir şekilde seçim için yapıldığı anlamına geleceğini savundu. Böylelikle milyonlarca öğrenci oy kullanmak için büyük bir engelle karşılaşacak.

Gençler hangi partiye daha yakın?

ORC Araştırma’nın Aralık 2022’de düzenlediği ‘Z kuşağı’ anketine göre, cumhur ittifakı (AKP ve MHP) yüzde 20,5 oy alırken millet ittifakı (altılı masa) yüzde 40,9 oy alıyor.