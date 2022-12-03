‘Z kuşağı’ anketi: Destek erise de CHP hala birinci parti

ORC Araştırma’nın anketine göre, Z kuşağından ‘CHP’ye oy vereceğim’ diyenlerin oranı azalmaya devam ediyor.

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Z kuşağı, 1997-2012 arasında dünyaya gelenleri temsil eden bir tabir. Olası bir erken seçimde Z kuşağının toplam oy potansiyeli 9 milyonun üstünde.

Seçimlerin 2023’te planlanan takvime göre yapılması durumunda Z kuşağının oy oranı yüzde 13’lerden 16’lara kadar çıkacak.

ORC’nin araştırmasında 27-30 Kasım’da 42 ilden Z kuşağına mensup 2 bin 730 kişiye hangi partiye oy verecekleri soruldu.

ORC’nin Twitter’da duyurduğu anket sonuçları şöyle:

Kararsızım: Yüzde 19,5

CHP: Yüzde 19,1

İYİ Parti: Yüzde 16,5

AKP: Yüzde 13,5

MHP: Yüzde 7

HDP: Yüzde 5,5

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 4,2

Zafer Partisi: Yüzde 4

DEVA Partisi: Yüzde 3,1

Gelecek Partisi: Yüzde 2,2

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,6

Diğer: Yüzde 2

Ankete göre, ‘cumhur ittifakı’ndaki AKP ve MHP toplamda yüzde 20,5 ‘millet ittifakı’ndaki mevcut partiler CHP ve İYİ Parti’yse toplamda yüzde 35,6 oy oranına sahip. Altılı masayı oluşturan CHP, İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partisi’nin oranıysa yüzde 40,9.

CHP bir ayda 1,3 puan kaybetti

ORC’nin ekim ayı anketindeyse sonuçlar şöyleydi:

CHP: Yüzde 20,4

İYİ Parti: Yüzde 15,9

AKP: Yüzde 13,1

MHP: Yüzde 7,2

HDP: Yüzde 5,0

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 4,1

Gelecek Partisi: Yüzde 3,6

DEVA Partisi: Yüzde 3,1

Memleket Partisi: Yüzde 2

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,6

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,2

Diğer: Yüzde 1,7

Kararsız: Yüzde 21,1

Bir yıldır erime devam ediyor

ORC’nin Z kuşağıyla ilgili düzenlediği Mart 2022’deki anketteyse sonuçlar şöyleydi:

CHP: Yüzde 25,6

İYİ Parti: Yüzde 18,4

AKP: Yüzde 12,5

HDP: Yüzde 7,6

MHP: Yüzde 3,5

Diğer: Yüzde 4,8

Kararsız: Yüzde 14,7

Oy kullanmayacağım: Yüzde 12,9

ORC, Mart 2022’den önce de Ekim 2021’de Z kuşağı anketi düzenlemişti. O anketteki sonuçlar da şu şekildeydi: