‘Z kuşağı’ anketi: CHP yedi ayda gözden düştü

ORC Araştırma’nın anketine göre, Z kuşağından CHP’ye oy vereceğim diyenler yüzde 13,4 azaldı.

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Z kuşağı, 1997-2012 arasında dünyaya gelenleri temsil eden bir tabir.

Olası bir erken seçimde Z kuşağının toplam oy potansiyeli 9 milyonun üstünde.

Seçimlerin 2023’te planlanan takvime göre yapılması durumunda Z kuşağının oy oranı yüzde 13’lerden 16’lara kadar çıkacak.

ORC’nin araştırmasında 11-18 Ekim’de 55 ilden Z kuşağına mensup 2 bin 900 kişiye hangi partiye oy verecekleri soruldu.

ORC’nin Twitter’da duyurduğu anket sonuçları şöyle:

CHP: Yüzde 20,4

İYİ Parti: Yüzde 15,9

AKP: Yüzde 13,1

MHP: Yüzde 7,2

HDP: Yüzde 5,0

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 4,1

Gelecek Partisi: Yüzde 3,6

DEVA Partisi: Yüzde 3,1

Memleket Partisi: Yüzde 2

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,6

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,2

Diğer: Yüzde 1,7

Kararsız: Yüzde 21,1

Ankete göre, ‘cumhur ittifakı’ndaki AKP ve MHP toplamda yüzde 20,3, ‘millet ittifakı’ndaki mevcut partiler CHP ve İYİ Parti’yse toplamda yüzde 36,3 oy oranına sahip. Altılı masayı oluşturan CHP, İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partisi’nin oranıysa yüzde 43.

Yedi ayda nasıl değişti?

ORC’nin Z kuşağıyla ilgili düzenlediği Mart 2022’deki son anketteyse sonuçlar şöyleydi:

CHP: Yüzde 25,6

İYİ Parti: Yüzde 18,4

AKP: Yüzde 12,5

HDP: Yüzde 7,6

MHP: Yüzde 3,5

Diğer: Yüzde 4,8

Kararsız: Yüzde 14,7

Oy kullanmayacağım: Yüzde 12,9

Bir yılda nasıl değişti?

ORC, Mart 2022’den önce de Ekim 2021’de Z kuşağı anketi düzenlemişti. O anketteki sonuçlar da şu şekildeydi: