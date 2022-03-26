‘Z kuşağı’ anketi: İYİ Parti beş ayda oyunu neredeyse üçe katladı, ‘millet’ farkı açtı

ORC Araştırma’nın anketine göre ‘Z kuşağı’nda AKP’nin oy oranı yüzde 12,5 düzeyinde.

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Z kuşağı, 1997-2012 arasında dünyaya gelenleri temsil eden bir tabir.

Olası bir erken seçimde Z kuşağının toplam oy potansiyeli 9 milyonun üstünde.

Seçimlerin 2023’te planlanan takvime göre yapılması durumunda ise Z kuşağının oy oranı yüzde 13’lerden 16’lara kadar çıkacak.

ORC’nin araştırmasında 16-22 Mart’ta 51 ilden 17-25 yaş arasındaki 2 bin 650 kişiye hangi partiye oy verecekleri soruldu.

ORC yöneticisi Mehmet S. Pösteki’nin Twitter’da duyurduğu anket sonuçları şöyle:

CHP: Yüzde 25,6

İYİ Parti: Yüzde 18,4

AKP: Yüzde 12,5

HDP: Yüzde 7,6

MHP: Yüzde 3,5

Diğer: Yüzde 4,8

Kararsızım: Yüzde 14,7

Oy kullanmayacağım: Yüzde 12,9

Ankete göre, ‘cumhur ittifakı’ndaki AKP ve MHP toplamda yüzde 16, ‘millet ittifakı’ndaki mevcut partiler CHP ve İYİ Parti’yse toplamda yüzde 44 oy oranına sahip. Aradaki fark 28 puan.

‘Millet ittifakı’nın DEVA, Gelecek, Saadet ve DP’yi bünyesine katarak genişlemesi bekleniyor.

Beş ayda nasıl değişti?

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ORC’nin Eylül-Ekim 2021’de düzenlediği Z kuşağı anketindeyse sonuçlar şöyleydi:

CHP: Yüzde 33,8

AKP: Yüzde 11,4

İYİ Parti: Yüzde 6,6

MHP: Yüzde 7,2

HDP: Yüzde 5,3

DEVA: Yüzde 2,1

Gelecek: Yüzde 0,9

Saadet: Yüzde 0,8

Diğer: Yüzde 0,7

Kararsız: Yüzde 13,4

Oy kullanmayacak: Yüzde 17,8

Yaklaşık beş önce düzenlenen bu ankete göre AKP-MHP toplamı yüzde 18,6, CHP-İYİ Parti toplamı yüzde 40,4’tü. Aradaki fark 21,8’di.

AKP-ORC gerilimi

AKP, kendisine yakın bir araştırma şirketi olarak bilinen ORC’yle daha önceki anketlerde açıklanan oy oranı nedeniyle ters düşmüştü. Anket sonrası AKP’den, şirketin ‘bilimsel yeterlilik ve etik çerçevesinde’ görülmediği açıklaması gelmiş, ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki’yse buna “Kendi yetersizliklerini cumhurbaşkanına hissettirmemek için dün, yerli ve milli dedikleri bizlere bugün ne dedikleri hiç umurumuzda değil” yanıtını vermişti.