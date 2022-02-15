‘Z kuşağı’ kopmuş gidiyor: Türkiye’den umudu kesmişler, çoğunun gönlü dışarda

‘Türkiye’de Z kuşağı’ araştırmasına göre gençlerin yüzde 73’ü imkan olması durumunda yurt dışında yaşamak istiyor.

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Almanya merkezli Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Derneği, 18-25 yaş arasında tanımlanan Z kuşağının durumunu, Türkiye’nin güncel sorunlarına bakışını ve geleceğe dönük beklentilerini içeren araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Almanya’daki Hristiyan Demokrat Birliği’ne (CDU) yakınlığıyla bilinen derneğin araştırmasında Mayıs-Eylül 2021 arasında 28 ilde ve 3 bin 243 kişiyle yüz yüze görüşüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 7 milyon kişi bulunan bu yaş grubunda büyük çoğunluk gelecek seçimlerde ilk kez oy kullanacağı için siyasi partilerin de odak noktasında.

‘Türkiye Gençlik Araştırması 2021’ başlıklı araştırmaya göre ‘Z kuşağı’ndaki gençlerin dörtte üçü politikacılara ve siyasi partilere güvenmiyor. Cumhurbaşkanına güvenmeyenlerin oranıysa yüzde 58.

Araştırmaya katılan gençlere göre ülkenin temel sorunları arasında ‘ekonomik çöküntü’, ‘yüksek enflasyon’ ve ‘hayat pahalılığı’ bulunuyor. Bu yaş grubunda en beğenilen muhalefet lideriyse Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gösteriliyor.

Yarısı cumhurbaşkanına güvenmiyor

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Araştırmada öne çıkan bulgular şöyle:

* Katılımcıların yüzde 82,9’una göre Türkiye’de gelir dağılımı ‘dengeli ve eşit değil’. Gelir dağılımının dengeli ve eşit olduğunu söyleyenlerin oranıysa yüzde 1,8.

* Katılımcıların yüzde 87,3’ü Türkiye’de işsizliğin çok yüksek olduğunu düşünüyor. İşsizliğin birinci nedeni ‘adam kayırmacılık ve torpil’ gösteriliyor. Yüzde 64,1 oranında ‘kamuya işe alımlarda ehliyet ve liyakate göre davranılmadığı’ görüşü benimseniyor.

* Katılımcıların yüzde 55,2’si ‘ne tam mutlu ne de mutsuz’ olduğunu söylerken, yüzde 25,8’i ‘hayatından hiç memnun olmadığını, mutsuz olduğunu’ ifade ediyor.

* Katılımcıların yüzde 56,1’i politikacılara ‘hiç güvenmediğini’ söylüyor. Bu oran, “Güvenmem” diyenlerle birlikte yüzde 76,7’ye çıkıyor. Araştırmaya göre güvensizlik siyasi partiler için de geçerli; “Hiç güvenmem” ve “Güvenmem” diyenlerin toplamı yüzde 75,9.

* Katılımcıların yüzde 48’i cumhurbaşkanına ‘hiç güvenmediğini’ söylerken, bu oran, “Güvenmem” diyenlerle birlikte yüzde 58,8’e çıkıyor. Yüzde 8,9’luk bir kesim cumhurbaşkanına ‘çok güvendiğini’, yüzde 10,5’lik diğer bir kesimse ‘güvendiğini’ belirtiyor.

* Katılımcılar arasında polis teşkilatına güven duyanların oranı yüzde 47,5, orduya güven duyanların oranının yüzde 68,1 olurken, adalet sistemine güvenmeyenlerin oranı yüzde 63,6, medyaya güvenmeyenlerin oranı yüzde 62,4 çıktı. Yüzde 56,7 oranında din adamlarına da güvenmeyen ‘Z kuşağı’ndan katılımcıların yüzde 70,3’ü bilim insanlarına güven duyuyor.

* Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 98,2’si sosyal medya kullanırken, yüzde 49,1’i günde ortalama dört saat ve daha fazla zamanını sosyal medya platformlarında geçirdiğini söylüyor.