‘Z kuşağı’ anketi: CHP açık ara önde

ORC Araştırma, Eylül-Ekim 2021 genel seçim araştırması kapsamında ‘Z kuşağı’ diye tanımlanan gruptan katılımcılara çeşitli sorular yöneltti. Ankete göre Z kuşağında CHP açık ara birinci parti. AKP ise oransal bazda kararsızlar ve oy kullanmayacakların bile altında.

Fotoğraf: Reuters

Z kuşağı, 1997 ile 2012 yılları arasında dünyaya gelenleri temsil eden bir tabir.

Olası bir erken seçimde Z kuşağının toplam oy potansiyeli 9 milyonun üzerinde. Seçimlerin 2023’te planlanan takvime göre yapılması durumunda ise Z kuşağının oy oranı yüzde 13’lerden 16’lara kadar çıkacak.

ORC’nin 1997 ile 2005 yılları arasında doğan kişilerle yaptığı ankette yöneltilen, “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy veririsiniz” sorusuna verilen yanıtlar ve oranları şöyle:

Yüzde 33,8 CHP

Yüzde 11,4 AKP

Yüzde 6,6 İYİ Parti

Yüzde 7,2 MHP

Yüzde 5,3 HDP

Yüzde 2,1 DEVA

Yüzde 0,9 Gelecek

Yüzde 0,8 Saadet

Yüzde 0,7 Diğer partiler

Yüzde 13,4 Kararsız

Yüzde 17,8 oy kullanmayacak

Z kuşağına sorulan diğer sorular

“Önümüzdeki 1 yıl içinde ekonominin nasıl olacağını düşünüyorsunuz?“

Yüzde 50,7: Daha kötü olur

Yüzde 35,1: Değişmez

Yüzde 14,2: Daha iyi olur

“Yargıya güveniyor musunuz?”

Yüzde 21,3: Evet güveniyorum

Yüzde 78,7: Hayır güvenmiyorum

Genel seçmenin yanıtları

Araştırmada genel seçmene sorulan “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusunda ise ‘cumhur ittifakı‘nı oluşturan AKP ve MHP’nin oyları yüzde 41.3, ‘millet ittifakı‘nı oluşturan CHP ve İYİ Parti’nin oy oranı ise yüzde 39 çıktı.

Araştırmaya göre partilerin aldığı oy oranları şöyle:

AKP: Yüzde 39,1

CHP: Yüzde 25,9

İYİ Parti: Yüzde 13,1

MHP: Yüzde 9,4

HDP: Yüzde 8,1

DEVA: Yüzde 4,7

Gelecek Partisi: Yüzde 2,9

Diğer: Yüzde 4

AKP-ORC gerilimi

AKP, kendisine yakın bir araştırma şirketi olarak bilinen ORC’yle ankette açıklanan yüzde 31,9’luk oy oranı nedeniyle ters düşmüştü. Anket sonrası AKP’den, şirketin ‘bilimsel yeterlilik ve etik çerçevesinde’ görülmediği açıklaması gelmiş, ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki ise buna “Kendi yetersizliklerini cumhurbaşkanına hissettirmemek için dün, yerli ve milli dedikleri bizlere bugün ne dedikleri hiç umurumuzda değil” yanıtını vermişti.