Depremzede öğrenci: Psikolojim uzaktan eğitimi kaldırmıyor

MEHMET BARAN KILIÇ

Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle kafa karışıkları ve tartışmalar hala devam ediyor. Depremzede öğrencilerin durumu ve dersleri uzaktan takip edecek altyapıya sahip olup olmadığıysa tartışmalar sırasında gözden kaçıyor.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı YÖK, 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının da depremzedelerin kullanımına açılacağını duyurmuştu.

Akademisyen, bunun öğrenci ve veliler depremzedelerin sorununu çözmeyeceği ve yeni mağduriyetlere yol açacağını savunarak ilk günden beri itirazlarını dile getiriyor. Birçok siyasi de iktidarı eleştirmiş, Eğitim-Sen dava açmıştı.

Dersler başladı ama depremzede öğrencilerin uzaktan eğitimi takip etmek için yeterli imkanı yok.

‘Dersi takip etmek için yeterli kişisel alanımız yok’

Şanlıurfa’da eş-dost aracılığıyla bir konteynır bulan ve oradaya yaşayan bir öğrenci, dersleri takip etmek için yeterli kişisel alanının olmadığını söyledi: “18 metrekare konteynır. Konteynırdaki nüfus sayısı 16-20 arasında değişiyor. Çocuklar ve dolayısıyla çok ses var. Ayrıca iki üniversite öğrencisi var dersleri uzaktan takip etmesi gereken. Ve sadece bir tane dizüstü bilgisayar var. Bunun haricinde defter, kalem, kağıt bulmak da sıkıntı.”

‘Sadece telefon interneti var, dersler için yetmez’

Öğrenci, çevrede internet hizmetinin de olmadığını, kendi telefonlarının internetiyle işlerini gördüklerini ama bunun da dersler için yeterli olmayacağını belirtti: “İnternet hizmeti yok. Sadece telefonlarımızın sınırlı interneti var, o da yetmez dersler için. Telefondan bu internet kotasıyla nereye kadar gireceğim derslere? İnternetim dayanmaz onca derse.”

‘Yurtlarımıza dönmek istiyoruz’

Depremzede öğrenci, üniversite için kaldığı yurda dönmek istediğini dile getirdi: “Yetkililerden tek beklentimiz, yurtlardaki depremzede kardeşlerimiz için daha konforlu bir yer ayarlayıp biz milyonlarca öğrencinin yuvası olan yurtlarımıza, üniversitelerimize dönmemizi sağlamaları. Bunun dışında yapılacak kolaylıklar bize belli bir ölçüde faydası olacak. Birçok konuda -psikolojimiz gibi- yararı olmayacak.”

‘Psikolojim uzaktan eğitimi kaldırmıyor’

Öğrenci, yüz yüze eğitimin kendisi için neden daha uygun olduğunu şu sözlerle anlattı: “Pandemi döneminde uzaktan eğitimin ne kadar verimsiz olduğunu gördüm. Bu konuda verim tamamen sıfır. Ayrıca sağlıkçıyım ben ama derslerimiz uzaktan. Uygulamalı derslerim var, iğne yapmayı, kan almayı ben internetten öğrenemem. Bunları yüz yüze uygulamalı şekilde öğrenebilirim. Ama 1’inci sınıf olduğumuz için bundan mahrum kalıyoruz. Ek olarak, psikolojim uzaktan eğitimi kaldırmıyor. Daha önce de farklı bir üniversitedeyken uzaktan eğitimi deneyimlemiştim. Kendimi arkadaşlarımın yanında, bu koşullarda daha iyi hissedeceğime inanıyorum. Zaten yeterli imkana da sahip değiliz uzaktan eğitimi sürdürmek için.”