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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li vekil: Özel yurtlar cayma bedeli istiyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle öğrencilerin yurtlarda kalma zorunluluğunu ortadan kalktığını ama özel yurtların yüzde 30 cayma bedeli isteğini dile getirdi.

Fotoğraf: AA

ANKA‘nın aktardığına göre Emir, şunları dedi: “Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle binlerce üniversite öğrencisinin de yurtlarda kalma gerekliliği de ortadan kalkmış oldu. Şimdi bu öğrenciler, memleketlerine dönmek istiyor. Aralarında yine binlerce depremzede öğrenci de bulunuyor. Ancak, özel yurtlar bu öğrencilerden kalan dört aylık ücretin yüzde 30’u tutarında bir cayma bedeli talep ediyor. Cayma bedeli, sözleşmeler hukukuna göre deprem gibi mücbir sebeplerin varlığında istenemez. Yaşadığımız felaket, mücbir bir sebep değil mi? Zaten ekonomik sıkıntılar nedeniyle bin bir zorlukla eğitim hayatına devam etmeye çalışan öğrenciler, neden cayma bedeli ödemek zorunda kalıyor?”


Emir ayrıca, KYK yurtlarından çıkartılan öğrencilerin de şubat ayı için borçlu olduğunu gözüktüğünü ve ödeme yapıp yapmayacakları konusunda belirsizliğin devam ettiğini söyledi.

Emir ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na şu sorula yöneltti:

  • Özel yurtlar neden cayma bedeli almaktadır?
  • Bakanlık bu konuda çalışma yapmakta mıdır?
  • Kredi Yurtlar Kurumu’nda; şubat ayı ücreti ödenecek midir?
  • 2023 yılı sonuna kadar ücret alınacak mıdır?

Ne olmuştu?

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı YÖK, 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının da depremzedelerin kullanımına açılacağını duyurmuştu.

Akademisyen, öğrenci ve veliler depremzedelerin sorununu çözmeyeceği ve yeni mağduriyetlere yol açacağını savunarak ilk günden beri itirazlarını dile getiriyor. Birçok siyasi de iktidarı eleştirmiş, Eğitim-Sen dava açmıştı.

Son olarak YÖK Başkanı Erol Özvar 17 Şubat’ta, sadece uygulamalı programların yüz yüze devam edeceğini, nisand hibrit eğitimin değerlendirileceğini açıklamıştı.

YÖK, kafa karışıklıklarını gidermek amacıyla bazı soruların yanıtlarını yayımladı. Ancak kafalar yine karıştı. YÖK’ün yeni açıklamasında uygulamalı eğitimlerin nisan sonuna ertelendiği belirtiliyordu.

Özel yurtlar da öğrencileri çıkarıyor.

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