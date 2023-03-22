İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu, “Gençleri daha fazla mağdur etmeyin üniversiteleri açın” dedi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu, Twitter’dan şunları yazdı: “Eğitim yüz yüze / Sınavlar yüz yüze olmalı. Deprem bölgesindeki gençler dahil, milyonlarca üniversiteli genç okullarının açılmasını bekliyor. YÖK, yüz yüze eğitime hazır olduklarını açıkladı. Gençleri daha fazla mağdur etmeyin üniversiteleri açın.”

Eğitim yüz yüze / Sınavlar yüz yüze olmalı.



Deprem bölgesindeki gençler dahil, milyonlarca üniversiteli genç okullarının açılmasını bekliyor. YÖK, yüz yüze eğitime hazır olduklarını açıkladı. Gençleri daha fazla mağdur etmeyin Üniversiteleri açın. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 22, 2023

Ne olmuştu?

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı YÖK, 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının da depremzedelerin kullanımına açılacağını duyurmuştu.

Akademisyen, bunun öğrenci ve veliler depremzedelerin sorununu çözmeyeceği ve yeni mağduriyetlere yol açacağını savunarak ilk günden beri itirazlarını dile getiriyor. Birçok siyasi de iktidarı eleştirmiş, Eğitim-Sen dava açmıştı.

Dersler başladı ama depremzede öğrencilerin uzaktan eğitimi takip etmek için yeterli imkanı yok.