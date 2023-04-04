YÖK’ün ‘seçim oyunu’: Bakandan gecikmeli yurt açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, YÖK’ün ‘hibrit eğitim’ kararından sonra yurtların, yüz yüze eğitim görecek öğrencilerin hizmetinde olacağını söyledi. Yurtlarla ilgili açıklama, YÖK’ün açıklamasından beş ve üniversitelerin hibrit eğitime geçmesinden bir gün sonra geldi.

Mehmet Kasapoğlu. Fotoğraf: AA

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı YÖK, 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının da depremzedelerin kullanımına açılacağını duyurmuştu.

Akademisyenler, bunun öğrenci ve veliler depremzedelerin sorununu çözmeyeceği ve yeni mağduriyetlere yol açacağını savunarak ilk günden beri itirazlarını dile getiriyor. Birçok siyasi de iktidarı eleştirmiş, Eğitim-Sen dava açmıştı.

YÖK’ün ‘seçim oyunu’

30 Mart’ta da YÖK, üniversitelerin hibrit eğitime geçtiğini duyurdu.

Kararın açıklanma tarihiyse tuhaf. Seçmenlerin adres değiştirmesi için son tarih 2 Nisan’dı. Öğrencilerin okuduğu şehirde oy kullanması içinse adres değiştirmesi gerekiyordu. Ancak zaman darlığından dolayı birçok öğrenci bu değişikliği yapamadı. Yüz yüze eğitim için şehir değiştirecek ama adres değiştirmeyen birçok öğrenci, seçimde memleketine dönmek zorunda kalacak ama bu da ulaşım masrafları, seçimin sınav dönemine denk gelmesi ve şehirler arası mesafeden dolayı zor.

Diken, 23 Mart’ta yayınladığı “YÖK’ün seçim oyunu: Öğrencilerin oy kullanması zorlaşabilir” başlıklı haberlerinde bu duruma değinmiş ve öğrencilerin oy kullanmayla ilgili endişelerini aktarmıştı.

Yurtlarla ilgili süreç dün başlamış

Hibrit eğitimin nisanda başlayacağı sürecin en başından beri YÖK tarafından belirtiliyor. YÖK’ün 30 Mart’taki açıklamasından sonra öğrencilerin en merak ettiği konulardan biri yurtlar oldu. Ancak yurtların bağlı olduğu gençlik ve spor bakanlığı herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Bakanlık, sessizliğini bugün bozdu.

Ankara Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Koordinasyon Merkezi’nde basın açıklaması yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurtların yüz yüze eğitim alacak öğrenciler için açık olacağını ve bununla ilgili sürecin dün başladığını söyledi.

Bakan şunları kaydetti: “Dün itibariyle üniversitelerin senato kararlarıyla hem yüz yüze hem online eğitim, hibrit olarak, yeni bir süreç başladı. Biz de bu yeni süreç çerçevesinde özellikle eğitime yüz yüze devam edecek gençlerimiz için üniversitelerin kararları doğrultusunda yurtlarımızı tekrar planladık. Onları kendi mekanlarına kavuşturmak için ilgili hazırlıkları yaptık. Dün itibarıyla süreç hızlı şekilde başladı.”

Kasapoğlu’nun açıklamasından anlaşıldığına göre YÖK’ün hibrit kararını açıkladığı vakit bakanlığın çalışması yoktu. Hibrit kararının alınmasıyla birlikte bakanlık çalışmalara başladı. Süreç de dün yani beş günlük gecikmeyle başladı.