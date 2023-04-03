YÖK’ün ‘seçim oyunu’ CHP’nin gündeminde

CHP Gençlik Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, YÖK’ün hibrit kararını açıklama tarihine dikkat çekerek, bunun öğrencilerin oy kullanmasının engellenmesi için yapıldığını söyledi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik’se, ulaşım masraflarının karşılanması dahil öğrencilerin oy kullanması için ne gerekiyorsa yapacaklarını açıkladı.

Gençosman Killik ve Gökçe Gökçen. Fotoğraf: CHP

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı YÖK, 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının da depremzedelerin kullanımına açılacağını duyurmuştu.

Akademisyenler, bunun öğrenci ve veliler depremzedelerin sorununu çözmeyeceği ve yeni mağduriyetlere yol açacağını savunarak ilk günden beri itirazlarını dile getiriyor. Birçok siyasi de iktidarı eleştirmiş, Eğitim-Sen dava açmıştı.

YÖK’ün seçim oyunu

30 Mart’ta da YÖK, üniversitelerin hibrit eğitime geçtiğini duyurdu.

Kararın açıklanma tarihiyse tuhaf. Seçmenlerin adres değişikliği yapması için son tarih 2 Nisan’dı. Öğrencilerin okuduğu şehirde oy kullanması içinse adres değişikliğinin yapması gerekiyordu. Ancak zaman darlığından dolayı birçok öğrenci bu değişikliği yapamadı. Yüz yüze eğitim için şehir değiştirecek ama adres değişikliğini yapmayan birçok öğrenci, seçimde memleketine dönmek zorunda kalacak ama bu da ulaşım masrafları, seçimin sınav dönemine denk gelmesi ve şehirler arası mesafeden dolayı zor.

Diken, 23 Mart’ta yayınladığı “YÖK’ün seçim oyunu: Öğrencilerin oy kullanması zorlaşabilir” başlıklı haberlerinde bu duruma değinmiş ve öğrencilerin oy kullanmayla ilgili endişelerini aktarmıştı.

‘Gerekenleri yapacağız’

Gökçen ve Killik’se bugün yaptıkları basın toplantısında YÖK’ün kararına değerlendirdi. Açıklamada kararın öğrencilerin oy kullanmasının engellenmesi için alındığı belirtilirken partinin oy kullanmak isteyen öğrenciler için gerekenleri yapacağını söyledi.

ANKA’nın aktardığına göre Gökçen, şunları söyledi:

*Pandemi döneminde yaşanan sorunların tekrarlanması pahasına üniversiteler kapatıldı ve çevrimiçi eğitime geçildi. Yurtlar apartopar boşaltıldı. Gençlerin eşyaları çöp poşetlerine dolduruldu. Gençler, anlaşma yaptıkları özel yurtlardan ve kiraladıkları evlerden de ayrılmak zorunda kaldılar. Yeniden masraflar yaparak memleketlerine döndüler.

‘Tarihin geçmesini beklediler’

*YÖK Başkanı mart ayında yaptığı açıklamada nisan ayında bu kararı tekrar gözden geçireceklerini söyledi ve bir ay boyunca Erdoğan’ın talimatını bekledi. Ne için? Öğrencilerin seçmen kayıtlarını güncelleyebilecekleri tarihin geçmesi için. YÖK Başkanının üniversitelerin hibrit sisteme geçeceğini açıkladığı tarih 30 Mart. YSK’nın adres değişikliği için verdiği son tarih 2 Nisan. YÖK başkanı bize sınavların çevrimiçi yapılacağını söylerken final sınavlarının nasıl yapılacağını üniversite senatolarının takdirine bıraktı. Üniversite senatolarının birçoğu ise hala karar almadı ya da aldıkları kararı öğrencilerine duyurmadı. Akademik takvimlerde güncelleme yapılmadı. Sınavların seçim haftasına denk geldiği üniversiteler de var. Öğrenciler 14 Mayıs haftasında nerede olacaklarını bu kötü yönetimden kaynaklı bilmiyor.

‘Gençlerden çekindiğinizi artık bütün Türkiye biliyor’

*Dönemin en başında söyledik. Online eğitim, eğitim değildir. Daha dönemin en başında böyle bir karar almayacaktınız. Madem böyle bir karar aldınız o zaman dönemin ortasında bu kararı değiştirip gençlere iki kez bu masrafı yaptırmayacaktınız. Bunu da yaptırdınız. Oy kullanmak, geleceklerinde söz sahibi olmak isteyen gençlerin seçmen kayıtlarını düzeltmelerine zaman tanıyacaktınız. Oy haklarını gasp etmeyecektiniz. Gençlerin kullanacağı oydan korktuğunuzu, gençlerden çok çekindiğinizi artık bütün Türkiye biliyor. Gençler, gelecek planı yapamaz halde demiştik. Bugün itibarıyla artık gençler, bu kötü yönetim sebebiyle bir gün sonralarını bile planlayamaz haldeler.

Demokrasi bileti

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik’se öğrencilerin oy kullanması için ‘ulaşım bedellerinin karşılanması dahil’ gereken ne varsa yapacaklarını söyledi:

*Otobüs ve uçak biletlerinin ne kadar pahalı olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili çalışmamızı daha önce duyurmuştuk, tekrar hatırlatmak istiyoruz. Demokrasi bileti, gençlik kollarımızın daha önce duyurduğu ve hayata geçireceği bir projeydi. Deprem felaketinden sonra üniversitelerin hibrit eğitime geçmesi kararı nisan ayına bırakıldı ve bu konu üniversite öğrencileri arasında büyük bir muallak şeklinde durdu. Biz bu projeyi devam ettiriyoruz. Türkiye’deki tüm üniversite öğrencilerine tekrar çağrı yapıyoruz. Eğer seçmen kaydınızı almadıysanız ve üniversitenizin bulunduğu şehirde oy kullanacaksanız ve üniversiteniz sizi eğer oraya sınav için zorla getirtecekse sizin yanınızdayız. Seçimlerde oy kullanmanız için ne gerekiyorsa yapacağız, buna ulaşım bedelleri de dahil. Demokrasi biletini duyurmuş olduk ve yakında da hayata geçirmiş olacağız.