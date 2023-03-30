Diken’in ‘YÖK’ün seçim oyunu’ başlıklı haberi Meclis gündeminde

Diken’in 23 Mart’ta yayınlanan ‘YÖK’ün seçim oyunu: Öğrencilerin oy kullanması zorlaşabilir’ başlıklı haberi Meclis gündemine taşındı.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı YÖK, 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini, KYK yurtlarının da depremzedelerin kullanımına açılacağını duyurmuştu.

Akademisyen, öğrenci ve veliler depremzedelerin sorununu çözmeyeceği ve yeni mağduriyetlere yol açacağını savunarak ilk günden beri itirazlarını dile getiriyor. Birçok siyasi de iktidarı eleştirmiş, Eğitim-Sen dava açmıştı.

YÖK Başkanı Erol Özvar 17 Şubat’ta, sadece uygulamalı programların yüz yüze devam edeceğini, nisanda hibrit eğitimin değerlendirileceğini açıklamıştı. Özvar, benzer açıklamayı on gün önce de yaptı. Buna rağmen hala üniversitelerin açılıp açılmayacağı belli değil.

Üniversitelilerin oy kullanma sorunu

14 Mayıs seçimleri dolayısıyla seçmen listeleri askıya çıktı. Adres değişikliği yapmak için son tarih 2 Nisan. Üniversiteyi ikametgahının bulunduğu şehrin dışında okuyan milyonlarca öğrenci üniversitelerle ilgili belirsizlikten dolayı oy kullanmakta zorlanabilir.

Eğer seçim 18 Haziran’da olsaydı üniversitelerin hemen hemen hepsi tatilde olacaktı ve öğrencilerin oy kullanma konusunda sıkıntı çekmeyecekti. Seçim 14 Mayıs’a alındığı için seçimler sınav dönemine denk geliyor. Bu nedenle öğrencilerin seçim için memleketine dönmesi zorlaşacaktı. Yine de öğrenciler, ilgili mercilere başvurmaları halinde üniversiteyi okudukları şehirde kolayca oy kullanabilecekti. Ancak şu an üniversitelerin durumu belirsiz. Bu nedenle öğrenciler üniversiteyi okuduğu şehirde oy kullanmak için başvurmuyor. Eğer YÖK, 2 Nisan’dan sonra öğrencilere ‘üniversitelere gelin’ derse, başvurmayan öğrenciler okuduğu şehirde oy kullanamayacak. Ek olarak, öğrencilerin oy kullanmak için şehir değiştirmesi yol parası, mesafe ve seçimin sınav/ödev dönemine denk gelmesi de ayrı bir zorluk oluşturuyor.

Diken, ‘YÖK’ün seçim oyunu: Öğrencilerin oy kullanması zorlaşabilir’ başlıklı haberinde bu durumu ele almış ve öğrencilerin oy kullanamama endişesini aktarmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, mevcut durumu ve öğrencilerin endişelerini Meclis’e taşıdı. Meclis’te konuşan Özdemir, belirsizliğin ortadan kaldırılması ve seçim takviminde üniversite öğrencileri için güncelleme yapılması çağrısında bulundu.

Özdemir, şunları söyledi:

* Seçim dönemindeyiz, seçim takvimi başladı ve seçmenler için adres değişikliğinin son günü de 2 Nisan. Peki, seçimde oy kullanacak olan üniversite öğrencilerinin seçim günü ikamet adreslerinin netleşmesi noktasında, yüz yüze eğitim kararı noktasında hızlıca bir karar verilmesi gerekiyor.

* Öğrenciler kaygılı, oy kullanamamak ve seçmen olamamak noktasında bir kaygı taşıyorlar. Evet, öncelikle, tabii ki öğrencilerin eğitim hakkını ama daha sonra da oy kullanma haklarını gasbedecek keyfî, kişisel, seçime yönelik siyasi hesaplardan artık vazgeçilmesi gerekiyor.

* Ben bir akademisyen olarak tekrar uyarıyorum: Bir an evvel deprem bölgesi başta üzere tüm ülkede yüz yüze eğitim kararı verilerek üniversite öğrencilerinin de ikametgahlarının belirlenmesi noktasında hızlıca bir karar alınmalı ya da üniversite öğrencileri için takvimde revizyon yapılması uyarısını yeniden yapmak istiyorum.