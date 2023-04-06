Diken

Yaramazlara biraz batar!

Öğrenciler, bakanın ‘Hizmetinizde’ dediği yurtlara alınmıyor

MEHMET BARAN KILIÇ

@MehmetBaranKl

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu iki gün önce, KYK yurtlarının yüz yüze eğitim görmek isteyen öğrencilerin hizmetinde olacağını açıkladı. Antalya’daki öğrencilerse KYK yurtlarına alınmıyor.

Fotoğraf: KYK

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı YÖK, 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının da depremzedelerin kullanımına açılacağını duyurmuştu.


Akademisyenler, bunun öğrenci ve veliler depremzedelerin sorununu çözmeyeceği ve yeni mağduriyetlere yol açacağını savunarak ilk günden beri itirazlarını dile getiriyor. Birçok siyasi de iktidarı eleştirmiş, Eğitim-Sen dava açmıştı.

30 Mart’ta da YÖK, üniversitelerin hibrit eğitime geçtiğini duyurdu. Kararın açıklanma tarihi tuhaftı çünkü seçmenlerin adres değiştirmesi için son tarih 2 Nisan’dı. Zaman darlığından dolayı birçok öğrenci değişiklik yapamadı.

4 Nisan’da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ‘gecikmeli’ yurt açıklamasında bulundu. Kasapoğlu, YÖK’ün ‘hibrit eğitim’ kararından sonra yurtların, yüz yüze eğitim görecek öğrencilerin hizmetinde olacağını söyledi.

Ancak, Kasapoğlu’nun dediği gibi tüm yurtlar öğrencilerin hizmetinde değil.

Antalya’da öğrenciler yurtlara alınmıyor

Antalya’da bulunan Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, üniversite kampüsünün içinde bulunanlar dahil şehirdeki KYK yurtlarını kullanamıyor.

Diken’e konuşan öğrenciler, KYK yetkililerin yurtlarda depremzedelerin kaldığını ve Antalya’nın deprem bölgesi destek ili olması nedeniyle öğrencilerin yurtlara alınmayacağını söylediğini aktardı.

Yurtlara giden öğrencilerse, bazı yurtların ve yurt bloklarının boş olduğunu ama buna rağmen öğrencilerin alınmadığını dile getirdi.

Hatta bazı yurtlar depo olarak kullanılıyor.

Diken’in ulaştığı Antalya’daki KYK yurdu yönetimleri de yurtların şu an için öğrencilere kapalı olduğunu belirtti. Yurtların açılması için yazı gelmesi gerektiğini, bu yazının gelmediğini ve ne zaman geleceğini bilmediğini aktaran yurt yönetimleri, yurtlarda depremzedelerin barınmasının yurtların kapalı olmasının nedeni olduğunu dile getirdi.

Akdeniz Üniversitesi’nin çelişkili kararları

Antalya’da bulunan Akdeniz Üniversitesi’yse bir gün arayla birbiriyle çelişen iki karar yayımladı.

31 Mart’ta yani YÖK’ün hibrit kararını açıklamasından bir gün sonra üniversite yönetimi, tüm bölümlerin hibrit eğitime geçeceğini ve dolayısıyla isteyen öğrencilerin yüz yüze eğitim görebileceği açıklandı.

Bu kararı rektör Özlenen Özkan da Instagram hesabında paylaştı.

Eski kararlar

1 Nisan’daysa bu karar değiştirildi.

Yeni karara göre, KYK yurtlarında kalan öğrenciler eğitimine uzaktan devam edecek. Yüz yüze eğitimse istekleri doğrultusunda KYK yurdunda kalmamasına rağmen Antalya’da yaşayanlara açık olacak.

Yönetim, buna gerekçe olarak da yurtlarda depremzedelerin barınması ve Antalya’nın deprem bölgesi destek illerinden biri olması gösterildi.

Rektör de, yeni kararlardan sonra 31 Mart’taki paylaşımını sildi.

Yeni kararlar

Öğrenciler şikayetçi

Öğrencilerse, okulun ve KYK’nın sürekli farklı şeyler söylediğini ve yeterince bilgi alamadıklarını aktardı. Öğrenciler, kurumların topu sürekli birbirine attığını ve bu sırada olanın öğrencilere olduğunu belirtti.

Öğrenciler, depremzedelerin durumunu anlamakla beraber kendilerine verilen yüz yüze eğitim hakkını kullanamadıkları için şikayetçi. Öğrenciler hem kendilerinin hem de depremzedelerin mağdur olmayacağı bir çözüm talep ediyor.

Yurtların bir kısmının boş olduğunu ve bazı öğrencilerin yurtlara alınabileceğini dile getiren öğrenciler okul ve KYK’nın toptancı bir yaklaşımla kimseyi almadığını söyledi.

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