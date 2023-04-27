Akşam Postası / 27 Nisan 2023

Diyarbakır’da gözaltına alınan dört gazeteci tutuklandı

Diyarbakır merkezli operasyonda gözaltına alınan gazeteciler Abdurrahman Gök, Beritan Canözer, Mehmet Şah Oruç ve Remzi Akkaya tutuklandı.

Erdoğan’ın rahatsızlığı: Gastrointestinal enfeksiyon nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündeme gelen ‘gastrointestinal enfeksiyon’ sindirim sisteminin (yemek borusu, mide ve bağırsaklar) iltihaplanması.

Nükleer protestosu: TİP adayı Hakan Güneş gözaltında

İktidarın seçim öncesi ‘açmak’ istediği Akkuyu nükleer santralini protesto etmek isteyenler gözaltına alındı. Gözaltılar arasında TİP MYK üyesi ve Mersin milletvekili adayı Hakan Güneş de var.

Merkez Bankası bayram öncesi dolar dağıtmış

Bayram tatili dolayısıyla üç buçuk iş günü mesai yapılan 21 Nisan haftasında Merkez Bankası (MB) rezervleri 5,4 milyar dolar düştü. Bu son bir yılın en hızlı düşüşü.

Erkan Baş 7 milyon seçmene seslendi: Bugün, o gün değil

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sandığa gitmeyeceği söylenen 7 milyona yakın seçmenin olduğunu belirterek bir video mesaj yayınladı.

Türkiye Raporu anketten fragman verdi: İnce düşüyor

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, 24 Nisan haftasındaki araştırmalarının sonucuna göre Muharrem İnce’nin oylarındaki düşüşün devam ettiğini söyledi.

Yavaş, HÜDA-PAR’ın suç duyurusunu ‘şeref madalyası’ saydı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, radikal İslamcı HÜDA-PAR’ın kendisi hakkındaki suç duyurusuna, “Türkiye ve Türk milletiyle sorunu olan bir oluşumun hakkımda açtığı dava omzumdaki şeref madalyasıdır” diye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu torpili bitirme sözü verdi: Artık garibanın da ‘dayısı’ olacak

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Garibanın dayısı yok’ deyimini hatırlatarak torpili bitirme sözü verdi.

Tesla’dan son bilgiler: Teslimatlar iki haftaya başlıyor

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Türkiye’de satılmaya başlayan elektrikli otomobil Tesla hakkında son bilgileri paylaştı.