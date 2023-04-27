Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 27 Nisan 2023

Diyarbakır’da gözaltına alınan dört gazeteci tutuklandı

Diyarbakır merkezli operasyonda gözaltına alınan gazeteciler Abdurrahman Gök, Beritan Canözer, Mehmet Şah Oruç ve Remzi Akkaya tutuklandı.

Erdoğan’ın rahatsızlığı: Gastrointestinal enfeksiyon nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündeme gelen ‘gastrointestinal enfeksiyon’ sindirim sisteminin (yemek borusu, mide ve bağırsaklar) iltihaplanması.


Erdoğan’dan ‘Görevimin başındayım’ pozu

Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama geldi

Skandal dolandırıcılık: Fatih Terim adliyedeydi

Nükleer protestosu: TİP adayı Hakan Güneş gözaltında

İktidarın seçim öncesi ‘açmak’ istediği Akkuyu nükleer santralini protesto etmek isteyenler gözaltına alındı. Gözaltılar arasında TİP MYK üyesi ve Mersin milletvekili adayı Hakan Güneş de var.

Akkuyu Santrali ‘nükleer tesis’ statüsü aldı

Üniversite öğrencilerine duyurulur: ‘Demokrasi Bileti’niz hazır

Merkez Bankası bayram öncesi dolar dağıtmış

Bayram tatili dolayısıyla üç buçuk iş günü mesai yapılan 21 Nisan haftasında Merkez Bankası (MB) rezervleri 5,4 milyar dolar düştü. Bu son bir yılın en hızlı düşüşü.

Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

Kasayı boşaltacak: Merkez Bankası altın satmaya devam ediyor

Ekonomistten dolara ağıt: Nice makas koydun arama

IIF’nin dolar/TL için ‘adil değeri’ hala aynı seviyede

Erkan Baş 7 milyon seçmene seslendi: Bugün, o gün değil

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sandığa gitmeyeceği söylenen 7 milyona yakın seçmenin olduğunu belirterek bir video mesaj yayınladı.

İTÜ’nün lisansüstü bilgi sistemi ‘hack’lendi mi?

Türkiye Raporu anketten fragman verdi: İnce düşüyor

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, 24 Nisan haftasındaki araştırmalarının sonucuna göre Muharrem İnce’nin oylarındaki düşüşün devam ettiğini söyledi.

ORC müdürü: Kılıçdaroğlu ilk turda kazanacak

TEKNOFEST tarihine seçim ayarı

Yavaş, HÜDA-PAR’ın suç duyurusunu ‘şeref madalyası’ saydı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, radikal İslamcı HÜDA-PAR’ın kendisi hakkındaki suç duyurusuna, “Türkiye ve Türk milletiyle sorunu olan bir oluşumun hakkımda açtığı dava omzumdaki şeref madalyasıdır” diye yanıt verdi.

Gezi tutuklusu Can Atalay’dan mahkemeye: Yüreğim Hatay’la

Kılıçdaroğlu torpili bitirme sözü verdi: Artık garibanın da ‘dayısı’ olacak

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Garibanın dayısı yok’ deyimini hatırlatarak torpili bitirme sözü verdi.

Tesla’dan son bilgiler: Teslimatlar iki haftaya başlıyor

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Türkiye’de satılmaya başlayan elektrikli otomobil Tesla hakkında son bilgileri paylaştı.

SON HABERLER

Erdoğan’ın rahatsızlığı: İki günde neler oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı akşamı katıldığı televizyon yayınında rahatsızlandı. Dün ve bugünkü programları iptal edilen Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali açılışına video konferansla katıldı.

‘Cumhur’da HÜDA-PAR rahatsızlığı sahaya sıçradı

HÜDA-PAR’ın 14 Mayıs seçimlerine AKP listelerinden katılması sonra cumhur ittifakında ortaya çıkan rahatsızlık AKP’nin içine de sıçradı. Diken’in ulaştığı bilgilere göre, kimi seçim bölgelerinde HÜDA-PAR ile AKP’nin seçim çalışmaları ayrıldı.

Akşam Postası / 27 Nisan 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Elon Musk da mı ‘montaj’ kurbanı?

Avukatları, Elon Musk’ın Tesla’nın sürüş güvenliğiyle ilgili yapı bir konuşmanın ‘deepfake’ tekniğiyle hazırlanmış olabileceğini iddia etti.

Russell Crowe’u hiç böyle görmediniz

Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe ilk kez bir korku filminde yer aldı. Crowe, ‘Şeytanın Düşmanı’ filminde rahip olarak izleyici karşısına çıkacak.