Akşam Postası / 27 Nisan 2023

Diyarbakır’da gözaltına alınan dört gazeteci tutuklandı
Diyarbakır merkezli operasyonda gözaltına alınan gazeteciler Abdurrahman Gök, Beritan Canözer, Mehmet Şah Oruç ve Remzi Akkaya tutuklandı.
Erdoğan’ın rahatsızlığı: Gastrointestinal enfeksiyon nedir?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündeme gelen ‘gastrointestinal enfeksiyon’ sindirim sisteminin (yemek borusu, mide ve bağırsaklar) iltihaplanması.
Erdoğan’dan ‘Görevimin başındayım’ pozu
Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama geldi
Nükleer protestosu: TİP adayı Hakan Güneş gözaltında
İktidarın seçim öncesi ‘açmak’ istediği Akkuyu nükleer santralini protesto etmek isteyenler gözaltına alındı. Gözaltılar arasında TİP MYK üyesi ve Mersin milletvekili adayı Hakan Güneş de var.
Akkuyu Santrali ‘nükleer tesis’ statüsü aldı
Merkez Bankası bayram öncesi dolar dağıtmış
Bayram tatili dolayısıyla üç buçuk iş günü mesai yapılan 21 Nisan haftasında Merkez Bankası (MB) rezervleri 5,4 milyar dolar düştü. Bu son bir yılın en hızlı düşüşü.
Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
Kasayı boşaltacak: Merkez Bankası altın satmaya devam ediyor
Ekonomistten dolara ağıt: Nice makas koydun arama
IIF’nin dolar/TL için ‘adil değeri’ hala aynı seviyede
Erkan Baş 7 milyon seçmene seslendi: Bugün, o gün değil
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sandığa gitmeyeceği söylenen 7 milyona yakın seçmenin olduğunu belirterek bir video mesaj yayınladı.
Türkiye Raporu anketten fragman verdi: İnce düşüyor
Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, 24 Nisan haftasındaki araştırmalarının sonucuna göre Muharrem İnce’nin oylarındaki düşüşün devam ettiğini söyledi.
ORC müdürü: Kılıçdaroğlu ilk turda kazanacak
Yavaş, HÜDA-PAR’ın suç duyurusunu ‘şeref madalyası’ saydı
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, radikal İslamcı HÜDA-PAR’ın kendisi hakkındaki suç duyurusuna, “Türkiye ve Türk milletiyle sorunu olan bir oluşumun hakkımda açtığı dava omzumdaki şeref madalyasıdır” diye yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu torpili bitirme sözü verdi: Artık garibanın da ‘dayısı’ olacak
Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Garibanın dayısı yok’ deyimini hatırlatarak torpili bitirme sözü verdi.
Tesla’dan son bilgiler: Teslimatlar iki haftaya başlıyor
Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Türkiye’de satılmaya başlayan elektrikli otomobil Tesla hakkında son bilgileri paylaştı.