Ekonomistten dolara ağıt: Nice makas koydun arama

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, ikili kura gönderme yaparak piyasada 19,42 TL’lik ‘bulunamayan’ dolara ağıt yaktı.

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İktidarın ekonomi politikalarına uyum sağlamak için Merkez Bankası, ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi uzun süredir belli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Ancak bu politika, piyasada ikili bir durum yarattı. Örneğin Kapalıçarşı’daki döviz fiyatıyla, MB’nin ilan ettiği arasında farklar var. Bankaların döviz alım satımları arasındaki fark da açıldı.

MB’nin bugünkü dolar alış ve satış kurları sırasıyla 19,4029 ve 19,4379.

Kapalıçarşı’daysa bugün dolar satış fiyatı 20,50 TL’ye kadar çıktı. Kamu bankalarındaki satışlar da 20,50 TL’yi aşıyor.

Uzmanların senelerdir eleştirdiği politikalar sonrası oluşan bu durum, ekonomistleri dolara ‘ağıt yaktırdı’.

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, 19,40 TL’lik seviyeden bulunamayan dolarla ilgili durumu şu dörtlüklerle tiye aldı:

Sonunda tuz bastın gönül yarama

Nice makaslar koydun nice arama

Seni terk edip de gitmek var ama

Ah bu enflasyonun gözü kör olsun kör olsun

‘Nerede bulurum seni’

19,4 liraya ‘bulamadığı’ dolarlar için şunları da yazdı: