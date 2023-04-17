Ekonomist Ağaoğlu: Çift kur durumuna gelindi

Ekonomist Ali Ağaoğlu, Merkez Bankası’nın (MB) belirlediği politika faizi ile piyasa faizi arasındaki makasın açılmasından sonra kur cephesinde de çoklu fiyatın ortaya çıktığını söyledi.

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Merkez Bankası’nın politika faizi yüzde 8,5. Ancak piyasadaki faizler bundan çok daha yüksek. Örneğin Türk Lirası mevduatın (32-91 gün) aldığı faiz ortalaması yüzde 28,10’a yükseldi. Bu oran en son 5 Aralık 2003’te aynı seviyedeydi. Kur korumalı mevduatta da faiz tavanı kalktı.

Döviz cephesinde de durumlar aynı. MB, ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi uzun süredir belli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Ancak bu politika da ikili bir durum yarattı. Örneğin Kapalıçarşı’daki döviz fiyatıyla, MB’nin ilan ettiği arasında farklar var.

Ekonomi gazetesinin yayınında Hakan Güldağ’la gündemi değerlendiren Ağaoğlu, çift kur durumuna gelindiğini söyledi: ”Yani bir tabela ve ‘iş gören faizi’ vardı şimdi tabela kuru ve ‘iş gören’ kur diye farklı bir kur ortaya çıkıyor. Döviz almak zorunda olan şirketler de banka ne derse onu veriyor. Bankalar da satmak istemedikleri için, satmak zorunda kaldıkları için yeniden kapatabilecekleri bir orandan teklif etmek zorunda kalıyorlar. O da makası açıyor. Makas açıldığında yine karar verme problemi ortaya çıkıyor. Merkez Bankası adımlar atıyor ama herkese ulaşmasında sorun var. Sıkışıklık en az seçime kadar devam edecek. Umuyorum bir yerde lastik patlamaz.”