CHP’den reklam filmini yayınlamayan TRT hakkında suç duyurusu

CHP, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun reklamını yayınlamayan TRT hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Kamu yayıncısı TRT, iktidarın açıklamalarına geniş yer verirken muhalefeti görmezden geliyor. TRT son olarak CHP’nin seçim için hazırladığı ‘Sana Söz Yine Baharlar Gelecek‘ isimli reklam filminin yayınlanması başvurusuna yanıt vermedi.

Bu nedenle TRT hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, partinin Twitter hesabından şunları kaydetti:

“TRT Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin TBMM’deki grup toplantılarını olduğu gibi yayınlarken ne yazık ki Kılıçdaroğlu’nun toplantılarını sadece on dakikayla sınırlamıştır. Diğer uygulamalar nedeniyle TRT’yi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet ettik.

TRT genel müdürü’nün, TRT Yönetim Kurulu’nun ve TRT’de CHP’nin sesini kısmaya çalışan tüm yetkililerin bu şikayet dilekçesinde isimleri var. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurtarıcısı ve kurucusu konumunda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve genel başkanına yönelik hukuksuz bulunan bu tavrın sona erdirilmesini ve ‘Sana Söz Yine Baharlar Gelecek’ isimli reklam filminin ivedilikle TRT 1, TRT Haber ve TRT Spor kanallarında yayınlanmasını talep ediyoruz.”