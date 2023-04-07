Kılıçdaroğlu: Bazı kanallar 418 milyar reklamını yayınlamayı reddetti

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı kanalların ‘iktidara yakın gruplar’a aktarıldığını söylediği 418 milyar dolarla ilgili reklamını yayınlamayı reddettiği söyledi: “Hırsızlığa kalkan oluşturacak bir yasak için kimlere haber uçurduklarını da biliyoruz.”

Diken’e konuşan kaynaklar, sansür uygulayanların tam ismini vermezken Demirören grubuna ait kanalların listede bulunduğunu söyledi.

Görsel: Twitter

İktidardan aldıkları ihaleler nedeniyle Kılıçdaroğlu tarafından ‘beşli çete’ diye adlandırılıyor. CHP lideri bu tabirle Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu şirketlerini kastediyor.

Kılıçdaroğlu daha sonra ‘beşli çete’yi genişletmiş, AKP’nin 20 yıllık iktidarında beş ayrı sektörde ‘iktidara yakın gruplar’a 418 milyar dolar aktarıldığına dair rapor hazırlatmıştı.

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yayınladığı videoda adaylık kampanyası kapsamında 418 milyar dolarla ilgili bir reklam filmi hazırladığını fakat bazı kanalların yayınlamayı reddedip ‘haber uçurduğunu’ söyledi.

Diken’e konuşan kaynaklar, sansür uygulayanların tam ismini vermezken Demirören grubuna ait kanalların listede bulunduğunu söyledi.

‘Devletle birlikte dürüstçe hizmet veren 10 binlerce şirket var’

Videoya, “Herkesin kiminle ve ne ile mücadele ettiğimizi çok iyi anlaması gerekiyor. Bu iş çok ciddi, bu seçim de çok hayati. Ey çeteler! Siz hala anlamadınız, Bay Kemal asla yolundan dönmez” diye not düşen CHP lideri, şunları dedi:

*Sevgili halkım sizden çalınan bir para var tam 418 milyar dolar. 20 yılda 1000’e yakın yandaş şirket bir araya geldi ve hazineyi soydu. Çalınan para sizin paranız. Evlatlarınızın parasını gasp ettiler. Devletle birlikte dürüstçe hizmet veren 10 binlerce şirket var. Onların hepsinin başımın üstünde yeri var.

*Ben bu yandaş çetelerle ilgili çok net konuştum. “Bu çeteler benim can düşmanımdır” dedim. Onlar yatağa giren aç çocukların hakkını yemiştir dedim. Bu çetelerden tahsil edeceğim 418 milyar dolarla halkım için yapacaklarımızı anlattım. Kısa filmlerle.

‘Ölümüne mücadele edeceğim, ölümüne’

*Bu filmler bu gece televizyonlarda yayınlanacaktı ama bazı kanallar yayınlamayı reddetti. Hırsızlığa kalkan oluşturacak bir yasak için kimlere haber uçurduklarını da biliyoruz.

*Ey çeteler! Ey halkın gasp edilmiş parasıyla alınan medyalar! Ben sizden mi korkacağım! ben bu mücadelede ölümü göze almışım! Sizin sansürlerinizden mi geri adım atacağım?

*Halkımız refaha ve huzura kavuşacak. Bunun için ben sizinle ölümüne mücadele edeceğim, ölümüne. Şu net ki, ben sırtımı milletime yaslıyorum. Vallahi biz bu işi yaparız, yapacağız.

Herkesin kiminle ve ne ile mücadele ettiğimizi çok iyi anlaması gerekiyor. Bu iş çok ciddi, bu seçim de çok hayati. Ey çeteler! Siz hala anlamadınız, Bay Kemal asla yolundan dönmez. pic.twitter.com/ieW6axTalu — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 7, 2023

Kılıçdaroğlu daha sonra engellendiğini söylediği reklam filmini “Buyurun, engellenen kampanyamızın ilk filmi. 418 milyar doların her kuruşunu söke söke alacağım. Son günlerinizin keyfini çıkarın çeteler…” notuyla paylaştı.