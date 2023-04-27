Tesla’dan son bilgiler: Teslimatlar iki haftaya başlıyor

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Türkiye’de satılmaya başlayan elektrikli otomobil Tesla hakkında son bilgileri paylaştı.

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Tesla 4 Nisan’dan itibaren Türkiye’de de satılmaya başlamıştı. Teslimatların tarihiyse belli değildi.

Son bilgilere göre Tesla’nın Y modelinin üç farklı versiyonu Türkiye’de satılacak. 455 km menzilli arkadan itişli baz versiyonunun fiyatı 1 milyon 548 bin 732 lira. ‘LongRange‘ isimli çift motorlu dört çeker ve 533 km menzilli versiyonunun fiyatı 1 milyon 634 bin 719 lira. ‘Performance‘ isimli yine çift motorlu dört çeker ve 514 km menzilli versiyonun fiyatı ise 1 milyon 778 bin 832 liradan başlayacak.

Dünyada fiyatlarını düşüren Tesla’nın pazar payını artırmak için indirimlere devam edeceği de dile getiriliyor.

Mayısın ikinci haftasında teslimat

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Tesla hakkındaki son gelişmeleri aktardı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Özpeynirci şunları söyledi:

*Mayısın ikinci haftası teslimatlar başlayıp haziranda teslimat sayısı artacak.

*Yaklaşık bin adet satış hedeflenirken 10 binin üzerinde talep var.

*Talebin yüzden 90’dan fazlası yıl sonuna kadar karşılanacak. Bununla ilgili güvence verildi.

*Yoğun talebe bağlı personel sayısı iki kattan fazla artıyor.

*Teslimat noktası için önce Akasya AVM planlanıdı ancak talep arttığından Anadolu yakasında daha büyük lokasyon belirlendi.

İki mağaza açılacak

*Merter’deki servis haziranda devreye girecek.

*Satış sonrası için ana servis dışında Türkiye’de 20 noktada satış sonrası hizmeti verilecek.

*Gerekli durumlarda mobil servisler veya İstanbul’dan uzmanlar gönderilecek.

*Tüm servis hizmetleri çevrimiçi başvuruyla müsait yerler veya müsaitlik durumuma göre seçilecek.

*Türkiye’de Tesla mağazaları bu yıl için sadece Kanyon AVM ve Akasya AVM’de olacak.

*Bu yıl siparişler verilip satışlar yapıldığı için bu mağazalardan ağırlıklı olarak randevuyla araçları test etme imkanı sağlanacak.

*Fiyatlar teslimat tarihine göre değişecek.