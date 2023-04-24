Türkiye pazarına da giren Tesla, fiyatları daha da kırabilir

Elektrikli araç üreticisi Tesla, bu sene altı defa fiyatlarını düşürdü. Şirketin CEO’su Elon Musk, pazar payını artırmak istediğinden indirime giderken, analistler bu stratejinin işe yarayıp yaramayacağı konusunda şüpheli.

Fotoğraf: Tesla

Tesla, yılın başında Model Y SUV ve Model 3 sedan fiyatlarını düşürmeye başlamıştı.

Model 3’ün fiyatı yılın başında 63 bin dolarken şimdi 40 bin doların altına düştü. Tesla, Model S ve Model X’nin ABD’deki fiyatlarını artırmasına rağmen 2023’ün başına göre hala yüzde 20 daha ucuz.

Tesla, fiyatları bu yıl toplam altı kez düşürdü.

Musk neden fiyatları düşürüyor?

Business Insider’ın aktardığına göre yatırımcılarla bir görüşmesinde şirketin CEO’su Elon Musk, piyasadaki müşterileri geleneksel otomobil üreticilerinden ve elektrikli araç üreten rakip firmalardan kendine çekmek amacıyla bu stratejiyi devam ettireceğini ima etti.

Musk’ın bu politikasına cevap olarak geleneksel şirketlerden sadece Ford, ocakta Mustang Mach-E’nin fiyatını düşürdü ama başka bir indirim de yapmadı.

Fiyatlar üzerindeki rekabetse otomobil endüstrisinde alışılmadık bir durum.

İndirimler piyasayı nasıl etkiledi?

Analistler, Tesla’nın bu yöntemle pazar payını artırmak için kısa vadeli mali durumunu feda etmesi gerekebileceğini belirtirken, stratejinin işe yarayacağını söylemek için zamana ihtiyaç olduğunu dile getiriyor. Analistler, Musk’ın maliyetleri düşürmesi durumunda kar marjlarını düzeltebileceğini söylüyor.

Ancak bu kesintiler Tesla’nın kar marjını şimdiden yedi.

Çarşamba günkü kazanç raporunda şirket, karının yıllık yüzde 24 düşüşle 2,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu açıkladı.

Tesla hisseleriyse ertesi günkü kapanışta yaklaşık yüzde 10 düşmüştü.

Türkiye’de de satışa çıktı

Tesla 4 Nisan’dan itibaren Türkiye’de de satılmaya başlamıştı.

Tesla’nın Y modelinin üç farklı versiyonu satılacak. 455 km menzilli arkadan itişli baz versiyonunun fiyatı 1 milyon 548 bin 732 lira. ‘LongRange‘ isimli çift motorlu dört çeker ve 533 km menzilli versiyonunun fiyatı 1 milyon 634 bin 719 lira. ‘Performance‘ isimli yine çift motorlu dört çeker ve 514 km menzilli versiyonun fiyatı ise 1 milyon 778 bin 832 liradan başlayacak.

Fiyatlar bugün için tahmini, teslimata yakın bir tarihte kesinleşecek.