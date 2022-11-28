Tesla fiyat araştırması: Çin’de, Togg’un tahmini fiyatından ucuza satılıyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla markasına ait elektrikli araçlarının fiyatları ülkeden ülkeye değişiyor. Fiyat makası 60 bin dolara kadar çıkıyor. Tesla’nın en ucuza satıldığı Çin’deki fiyatıysa yerli otomobil Togg’un tahmini fiyatından ucuz.

TOGG ve Tesla. Fotoğraf: AA/Twitter/Diken

Tesla’nın dünya çapında popüler olan Model Y aracı, bu yıl en çok satan ilk beş arasında yer alıyor. Model Y, bu başarıyı yakalayan tek elektrikli otomobil.

Aracın fiyatları da ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Aracın bir ülkedeki fiyatı, başka bir ülkedeki fiyatının iki buçuk katı kadar olabiliyor.

En ucuz Çin

Bloomberg’ün haberine göre aracın en ucuz olduğu yer 288 bin 900 yuanla (40 bin 500 dolar) Çin.

Aracın en pahalı olduğu yerse 142 bin 471 Singapur dolarıyla (103 bin 800 ABD doları) Singapur. Bu fiyat vergi öncesi fiyat yani bu rakam daha da yükselebilir. Singapur’da bir Tesla satın almanın bir apartman dairesi almak kadar maliyetli olabileceği belirtiliyor. Ülkede trafik akışını kontrol etmek amacıyla sınırlı sayıda araca izin verildiği için araç fiyatları diğer ülkelere göre çok yüksek.

Ajansa konuşan stratejist Seth Goldstein, konuyla ilgili şunları dedi: “Otomobiller, Çin ve Avrupa’ya kıyasla daha yüksek vergiler, harçlar ve kayıt ücretleri nedeniyle Singapur ve İsrail gibi yerlerde genellikle daha pahalı. Arz ve taleple piyasadaki rekabet düzeyi de fiyatlamayı etkiliyor.”

Togg tahmini fiyat: 908 bin TL

Yerli elektrikli otomobil Togg’un fiyatıysa henüz belli değil ama 900 bin TL civarında olabileceği tahmin ediliyor. Bu da yaklaşık 48 bin 500 dolar yapıyor.

Meclis’te kabul edilen önergeyle, motor gücü 160 kW’ı, vergisiz fiyatıysa 700 bin TL’yi geçmeyen elektrikli araçlardan alınacak ÖTV oranı yüzde 10 olarak belirlenmişti. Bu düzenlemenin Togg için getirildiği düşünülmüştü.

Uzmanlara göre Togg’un satışa sunacağı ilk model C-SUV’un vergisiz fiyatının maksimum 700 bin TL olduğu göz önüne alındığında, bu fiyatın üzerine yüzde 10 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklendiğinde 908 bin TL’lik bir fiyat çıkıyor.