Erdoğan: Togg’un fiyatı şubatta belli olacak, babayiğitlerle karar vereceğiz

Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu’nun (Togg) ilk fabrikasının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Şimdi Togg Avrupa’nın yollarına bütün bu modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. Ne diyecekler? ‘Çılgın Türkler geliyor’ diyecekler” dedi.

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Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Seri üretim bandından indirip, sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz.

* Yanında durduğumuz araçtır. Biz bu ürüne otomobil diyoruz. Ama üreticileri Togg’u akıllı cihaz olarak tarif ediyor.

* Siz ‘Fabrika kurulmuyor’ diye ortalıkta dolaşanlara itibar etmeyin. Bugün Türk sanayicisi fabrika kuracak arsa bulabilmek için birbiriyle yarışıyor.

* Kamu ve özel banka yöneticilerine vatandaşımızın Togg’u rahatlıkla satın alabilmesi için ellerini taşın altına koyma çağrısında bulunuyorum.

* Vatandaşlarımız Togg siparişlerini şubatta başlayacakla ön satışla verebilecekler.

* Aracın fiyatı ne olacak? Piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde tespit edileceğine ‘babayiğitler’le beraber karar vereceğiz. Önümüzdeki martta pazara çıkacak bir ürünün fiyatının bugünden ilanı mümkün değildir. Şubat ayında açıklanacaktır. Hiç telaşa gerek yok.