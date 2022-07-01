ÖTV indirimi sonrası yerli otomobilde fiyat tahmini: Bugün satılsa 908 bin lira

Elektrikli araçlardan alınacak ÖTV oranlarında indirime gidilmesinin ardından yerli otomobil TOGG’un (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) fiyatının 900 bin TL bandında olabileceği tahmin ediliyor.

Fotoğraf: AA

Dünya genelinde devam eden çip sıkıntısı, otomobil üretiminde yavaşlama ve artan talebin etkisiyle otomobil fiyatları yükselişte. Türkiye’de buna dövizdeki rekorlar ve ek vergilerin getirdiği zamlar da ekleniyor.

Meclis’te kabul edilen önergeyle, motor gücü 160 kW’ı, vergisiz fiyatıysa 700 bin TL’yi geçmeyen elektrikli araçlardan alınacak ÖTV oranı yüzde 10 olarak belirlendi.

Uzmanlar, bataryalarının ithal edilmesi nedeniyle dövize endeksli yerli otomobilin fiyatının en az 1 milyon TL olmasını bekliyordu. Ancak ÖTV’de indirime gidilmesinin ardından bunun 900 bin TL bandına düştüğü belirtildi.

Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu ve Taylan Özgür Dil’in haberine göre TOGG’un satışa sunacağı ilk model C-SUV’un vergisiz fiyatının maksimum 700 bin TL olduğu göz önüne alındığında, bu fiyatın üzerine yüzde 10 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklendiğinde 908 bin TL’lik bir fiyat çıkıyor.

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, otomobil Mart 2023 sonrası satışa sunulması hedeflediklerini bildirmişti.