TOGG CEO’su yerli otomobil için fiyat veremedi

TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, Mart 2023 sonrası satışa sunulması hedeflenen yerli otomobil için şimdiden fiyat verilemeyeceğini söyledi.

Dünya genelinde devam eden çip sıkıntısı, otomobil üretiminde yavaşlama ve artan talebin etkisiyle otomobil fiyatları yükselişte. Türkiye’de buna dövizdeki rekorlar ve ek vergilerin getirdiği zamlar da ekleniyor.

Uzmanlar, bataryalarının ithal edilmesi nedeniyle dövize endeksli yerli otomobilin fiyatının en az 1 milyon TL olmasını bekliyor.

TRT’ye konuşan TOGG yöneticisi Karakaş, araçlara Türkiye’de büyük ilgi olduğunu belirterek, fiyatı piyasanın belirleyeceğini söyledi: “Şu ana kadar gelen geri bildirimlere baktığımızda ilgi yüksek. O noktaya geldiğimizde bunların ne kadarı satışa dönüşür, zamanı geldiğinde göreceğiz. Hiçbir profesyonel şirket trafiğe nisanda, martta ya da şubatta çıkacak bir araç için şimdiden fiyat veremez, vermez, vermemeli. Fiyatı pazar belirler. Dolayısıyla zamanı geldiğinde biz de kendimizi o pazarda konumlandıracağız. Bizim söylemimiz ve iddiamız şu, kimlerden pazar payı alacağımızı biliyoruz. Pazarda aracımızın hangi segmentte konumlandırılacağını biliyoruz ve onların içerisinde rekabetçi olacağız diyoruz.”