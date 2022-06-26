TOGG CEO’su ipucu verdi: Yerli otomobilden önce başka bir ürün çıkarılacak

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, Mart 2023 sonrası satışa sunulması hedeflenen yerli otomobilden önce ‘dijital bir ürün’ çıkaracaklarını söyledi.
Karakaş, TOGG’un Gemlik tesislerindeki son gelişmeleri ve akıllı cihaz olarak nitelendirdiği otomobilin üretim sürecinde gelinen noktayı anlattı.
CEO, “Bu konuda bilgi vermek için henüz erken ama ilk akıllı cihazımız C segmenti SUV’u pazara sunmadan önce mobil olarak hizmet verecek bir dijital ürün için çalıştığımızın ipucunu verebilirim” dedi.
Karakaş, henüz fiyatı belirlenemeyen yerli otomobilde ilk araçlar yola çıkmadan önce, 2 bin soketi olan bin adet hızlı şarj istasyonunu 81 ilde 600’den fazla noktada hizmete sunmuş olacaklarını kaydetti.