TOGG CEO’su ipucu verdi: Yerli otomobilden önce başka bir ürün çıkarılacak

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, Mart 2023 sonrası satışa sunulması hedeflenen yerli otomobilden önce ‘dijital bir ürün’ çıkaracaklarını söyledi.

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Karakaş, TOGG’un Gemlik tesislerindeki son gelişmeleri ve akıllı cihaz olarak nitelendirdiği otomobilin üretim sürecinde gelinen noktayı anlattı.

CEO, “Bu konuda bilgi vermek için henüz erken ama ilk akıllı cihazımız C segmenti SUV’u pazara sunmadan önce mobil olarak hizmet verecek bir dijital ürün için çalıştığımızın ipucunu verebilirim” dedi.

Karakaş, henüz fiyatı belirlenemeyen yerli otomobilde ilk araçlar yola çıkmadan önce, 2 bin soketi olan bin adet hızlı şarj istasyonunu 81 ilde 600’den fazla noktada hizmete sunmuş olacaklarını kaydetti.