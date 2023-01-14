Tesla, ABD ve Avrupa’da fiyatları düşürdü

Şirketin internet sitesinde yer alan fiyat listelerine göre Tesla, Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarında yüzde 20’lere varan indirimler yaptı.

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ABD’de fiyat indirimleri, otomobil modeline göre yüzde 6 ile yüzde 20 arasında değişirken Almanya’da ise yüzde 17’yi buldu. Avusturya, İsviçre ve Fransa’da da Tesla fiyatlarında indirime gidildi.

İndirimle birlikte en çok satılan Tesla Model 3’ün fiyatı 43 bin 990 dolar oldu. Model 3 Performance’ın yeni fiyatıysa 53 bin 990 dolar.

En yüksek indirimse Model Y için yapıldı. Eski fiyatı 65 bin 990 dolar olan Model Y, 52 bin 990 dolara düştü.

İndirim haberlerinin ardından, Tesla’nın hisseleri yüzde 4’e yakın değer kaybetti.

Şirketin üst yöneticisi Elon Musk, resesyon beklentisi ve artan faiz oranları nedeniyle, hacim artışını sürdürmek için kardan olma pahasına fiyatların düşebileceğini belirtmişti.

Geçen hafta Çin’de de fiyatlarını düşüren Tesla, indirimden önce otomobil satın alan müşterilerinden tepki görmüştü.