Türkiye’de de satılmaya başladı: Dört soruda Tesla

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobili Tesla bugünden itibaren Türkiye’de satılmaya başladı.

Tesla’nın tüm versiyonlarında standart otopilot özelliği yer alacak. FSD (full self driving) isimli gelişmiş otopilot ise mayıs ayında teslimata kadar hazır hale gelecek. Fotoğraf: Emre Özpeynirci

Uzun süredir Türkiye pazarına girme hazırlığı yapan aracı İstanbul’da test eden otomobil yazarı Emre Özpeynirci, merak edilen soruları kendi sosyal medya hesabından yanıtladı.

Nerede satılıyor: Sadece online

Türkiye’de satışlar bu sabah sadece online olarak başladı. Satın almak isteyenler web sitesinden kayıt yaptırabilecek. Mayısta başlayacak teslimatlar sadece İstanbul’daki Kanyon AVM ve Akasya AVM’den yapılacak.

Fiyatı ne: Yaklaşık 1 milyon 550 bin liradan başlıyor

Türkiye’de Tesla’nın Y modelinin üç farklı versiyonu satılacak. 455 km menzilli arkadan itişli baz versiyonunun fiyatı 1 milyon 548 bin 732 lira. ‘LongRange‘ isimli çift motorlu dört çeker ve 533 km menzilli versiyonunun fiyatı 1 milyon 634 bin 719 lira. ‘Performance‘ isimli yine çift motorlu dört çeker ve 514 km menzilli versiyonun fiyatı ise 1 milyon 778 bin 832 liradan başlayacak.

Fiyatlar bugün için tahmini, teslimata yakın bir tarihte kesinleşecek.

(Diken’in notu: Söz konusu üç modelin Avrupa fiyatı sırasıyla ve yaklaşık olarak şöyle: 940 bin, 1 milyon 150 bin, 1 milyon 360 bin lira)

Sarj ve servis nerede: 30 istasyon devreye girdi

Araçlar teslim edilmeden önce İstanbul’un Merter semtinde servis hizmete girecek. İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara’da 30 ‘super şarj’ istasyonu bugün itibariyle devreye girdi. İstasyonlarda 1 kWh şarj ücreti Tesla için 6,9 ile 7,7 lira arasında değişecek; diğer elektrikli araçlardan 8,6 lira alınacak.

Diğer modeller de gelecek mi: Ekonominin gidişatına bağlı

Model 3, Model S ve Model X’in Türkiye’ye gelmesinin piyasa koşullarının düzelmesine ve ABD ve Çin’e uygulanan ek vergilerin durumuna bağlı.

Togg’la karşılaştırma

Tesla’yla birlikte Türkiye’de üretilen yerli elektrikli otomobil Togg da gündemde. Özpeynirci, iki otomobili fiyat-performans bazında karşılaştırdı.

Buna göre Togg’un fiyatı 1 milyon 215 bin lirayken Tesla (LongRange) 1 milyon 634 bin 719 liraya satılıyor.

Togg ve Tesla’nın motor güçleri sırasıyla 218 HP ve 396 HP.

Şarj edildikten sonra Togg 523, Tesla 533 kilometre gidebiliyor.

Togg 28 dakikada yüzde 20 doluluktan yüzde 80’e çıkarken, Tesla 15 dakikada yüzde 50 doluluğa ulaşıyor.

Motorun yüksüz hızı Togg’da 180 kW, Tesla’da 250 kW.