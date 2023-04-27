Akşener: Sorunları konuşmayalım diye ‘istiklal mücadelesi’ başlatmışlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın, seçimi ‘işgalcilere karşı istiklal mücadelesi’ olarak görmesine “İşgalci olan sizsiniz” diye yanıt verdi.

Meral Akşener. (AA)

Yıldırım, dün Yozgat Cumhuriyet Meydanı’ndaki toplu açılış törenindeki konuşmasında “Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir” demişti.

Akşener, Erzurum Cumhuriyet Caddesi’nde düzenlenen mitingde Yıldırım’a şöyle yanıt verdi:

“Ayıptır, günahtır. 25 bin kayıtlı işsiz var, Erzurum’da. Ey Binali Yıldırım, onlara ne yapacaksın onu söyle. Sayın Yıldırım, Binali Bey, işgalci olan sizsiniz, siz. Çünkü, bir elinizde PKK var, bir elinizde Hizbullah var. Gaffar Okkan’ın katilleri var, katilleri. Bu işten zararlı çıkarsınız.

Bu ülkenin kavgaya ihtiyacı yok, çocuklarının umuda ihtiyacı var, gençlerinin işe ihtiyacı var. Adalete ihtiyacı var. Hukuka ihtiyacı var. İstihdama ihtiyacı var. Senelerdir iktidar bunlar. Bunları konuşmayalım diye, istiklal mücadelesi ilan etmiş arkadaşlar. Hadi oradan be!”