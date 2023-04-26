Binali Yıldırım’a göre bu seçim ‘işgalcilere karşı İstiklal mücadelesi’

Yozgat’ta açılış töreninde konuşan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir” dedi.

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Yıldırım, Yozgat Cumhuriyet Meydanı’ndaki toplu açılış töreninde konuştu. AA’nın haberine göre Yıldırım’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir. Bu seçim, PKK bölücü terör örgütünü, FETÖ terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışanlara karşı milli ve yerli liderin seçimidir, Türkiye’nin seçimidir. Dağdakilerin dili çözüldü. Gece gündüz açıklama yapıyorlar, ’14 Mayıs geçsin, hapishaneler kırılacak, herkes serbest kalacak. 14 Mayıs geçsin, cumhuriyeti değiştireceğiz. Türkiye’yi eyaletlere böleceğiz.’ Kuvayı Milliye ruhunu içinde barındıran Yozgat, yüz yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bize emanet ettiği bu Cumhuriyet’i, terör örgütlerine pazarlayanlara, onun arkasındakilere vermeyeceksiniz değil mi? O halde söz verin. 14 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan’ı rekor oyla Yozgat’tan seçmeye hazır mısınız?”