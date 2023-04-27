Gezi tutuklusu Can Atalay’dan mahkemeye: Yüreğim Hatay’la

CANAN COŞKUN

Gezi Parkı davasından bir yıldır tutuklu bulunan avukat ve TİP Hatay milletvekili adayı Can Atalay, “Yüreğim Hatay’la” dedi.

Can Atalay… Fotoğraf: Twitter

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 18 avukatın ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek’ suçlamasıyla yargılandığı davanın 30’uncu duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan avukat Mehmet Ümit Erdem ve diğer sanık avukatların müdafileri katıldı. Gezi Parkı davasında verilen tutuklama kararı sebebiyle bir yıldır cezaevinde tutulan avukat Can Atalay da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmaya TİP’ten milletvekili adayı Mısra Öz de katıldı.

Yedi buçuk yıldır süren dava

Duruşmada konuşan avukat Mehmet Ümit Erdem, davanın yedi buçuk yıldır sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Bir döngü içindeyiz. Bu yargılama bir sıkıntı haline geldi. Dava sebebiyle bilirkişi olamıyorum, yeşil pasaport alamıyorum. Ana dosyadakiler zaten beraat etti. Bizim de beraat edeceğimiz açık. Atılan sloganlarda örgüt propagandası olmadığı açık, bir ihtar da yok. Bir an evvel bir karar verilmesini talep ediyorum.”

‘Tutukladığınız için…’

Avukat Erdem’den sonra Can Atalay’a söz hakkı verildi. Atalay, şunları söyledi:

“Gezi davasından hükmen tutuklandığımız için ben şu an Amasra’da bulunamıyorum. Yüreğim Amasra’yla.

Memleketim Amasya Taşova Çambükü’nde Türkiye’nin doğal varlıklarının ve tarımının korunması açısından çok önemli bir dava kazanıldı, yüreğim orayla.

Milletvekili adayıyım, kararınız nedeniyle Hatay’da bulunamıyorum, yüreğim Antakya’yla, Defne’yle, Arsuz’la, Samandağ’la, Payas’la, Harbiye’yle, İskenderun’la, Kırıkhan’la.”

Yargılamayı yapan mahkeme aynı zamanda Gezi Parkı davasında ceza yağdıran ve tutuklama kararı veren mahkemeydi. Heyetin başkanı Mesut Özdemir ve 2018’de AKP’den milletvekili aday adayı olan Murat Bircan da söz konusu kararı veren heyetteydi.

Özdemir ve Bircan’ın yer aldığı heyet, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyayı savcılığa gönderdi. Bir sonraki duruşma 13 Eylül’de görülecek.