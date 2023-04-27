Enkaz altından çıkarılan 12 çocuğun kimliği henüz tespit edilemedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılan 12 çocuğun kimliğinin henüz tespit edilmediğini açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde tartışılan başlıklardan biri de enkaz altından çıkarılan ‘refakatsiz çocuklar.’ Bu çocuklardan bazıları tarikatlara ait yurtlara yerleştirilmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve emniyetin kimliği belirlenemeyen çocuklarla ilgili verilerinin tutmaması dikkat çekmişti.

Bakanlıktan konuya dair yeni bir açıklama geldi. Buna göre 68 çocuk bakanlığa ait kuruluş bakımına alınırken, 12 çocuğun kimliğiyse henüz tespit edilemedi.

Ayrıca dokuz çocuğun da hastanede tedavisi devam ederken hayatını kaybettiği kaydedildi.