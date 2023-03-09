Depremde kimliği belirlenemeyen çocuklar: Bakanlık ve emniyetin verileri tutmuyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na göre deprem bölgesinde ‘kimliği belirlenemeyen çocuk’ sayısı 46. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne göreyse bu sayı 213.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde tartışılan başlıklardan biri de ‘refakatsiz çocuklar.’

DW Türkçe’den Kıvanç El’in haberine göre Meclis’te toplanan ‘Çocuk İstismarı’nın Araştırılması Komisyonu’nda son veriler ele alındı.

Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıklarından bürokratlar milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu’nun söylediğine göre deprem sonrasında bölgede bulunan ve kendini ifade edemeyen çocuklardan 51’i, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumlarında bakım ve gözetimde, 162’si ise Sağlık Bakanlığı kurumlarında tedavide. Toplam sayı 213.

Fark tartışıldı

Buna karşılık muhalefet vekilleri Aile Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde ‘kimliği belirlenemeyen çocuk’ saysının 79 olarak yazıldığına dikkat çekerek farkın nereden kaynaklandığını sordu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Daire Başkanı Kürşat Ergüt, bu farkı şöyle anlattı: “Bakanlığımız kuruluşlarında bulunan 51 çocuk var, diğerleri de hastanede bizim takibimizde olan çocuklar var. Yani bu 79 rakamı aslında bahsedilen 213’ün içindedir. Aranan ya da kimliği tespit edilemeyen çocuk sayısı 213.”

Ergüt, aradaki farkın tedavi gören çocuklar ile gözetimdeki çocuklar ayrımından kaynaklandığını savundu.

Muhalefet vekilleri bakanlığın internet sitesindeki 79 sayısının 213 olarak güncellenmesini istedi. Ergüt, “79’u kaldırmayı çok isteriz ama biz bu veriyi devamlı takip ediyoruz” dedi.

Bakanlıktan yeni açıklama

Tartışmanın ardından bakanlıktan verilere dair yeni bir açıklama geldi. Buna göre son durum şöyle:

“Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1915 çocuk kayıt altına alınmıştır. 1661 çocuk ailesine teslim edilmiş, 91 çocuk kuruluş bakımına alınmıştır. 163 çocuğun tedavi süreci takip edilmektedir. Kuruluşlarımızda olup kimliği tespit edilmeyen 46 çocuk bulunmaktadır.”

55 çocuk da kayıp

Holoğlu deprem bölgesinde 55 çocuk hakkında da kayıp müracaatı bulunduğunu söyledi.