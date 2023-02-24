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Yaramazlara biraz batar!

Depremzede dokuz çocuk tarikatın Kuran kursundan çıktı

Depremde babalarını kaybeden dokuz çocuk, annelerinden alınarak İsmailağa Cemaati’ne yakın Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı tarafından yürütülen Mekke Mescidi-Hanife Akın Kuran Kursu’na yatılı olarak verildi.

Kurs, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı ancak işletmesi İsmailağa Cemaati’ne yakın vakıfta.


Dokuz çocuk tarikat Kuran kursunda.
Çocukların yerleştirildiği kurs. (Fotoğraf: Alican Uludağ)

Kahramanmaraş merkezli depremler Gaziantep’te de büyük yıkıma neden oldu. DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre bu yıkımlarda babasını kaybeden dokuz çocuk, anneleri olmadan İsmailağa Cemaati’ne yakın Erenler İlme Hizmet Vakfı tarafına ait Mekke Mescidi-Hanife Akın Kuran Kursu’na yerleştirildi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki bu kurs hakkında DW Türkçe’nin ulaştığı vakıf yöneticisi, “Mahmut Ustaosmanoğlu’nun müridiyim” diyerek şunları söyledi: “Sakarya il müftüsü Hasan Başiş bizi aradı, ‘Böyle böyle çocuklar var. Bunlara yer açar mısınız’ dedi. Biz de çocukları aldık. Çocuklara deprem nedeniyle travma geçirdiği için psikolojik destek almış. Biz de bu çocukları bir nevi burada koruma altına aldık. Kursta kalıyorlar. Dokuz tane çocuk var burada. İki tanesi annelerinin yanına gitti. Yedi tanesi burada.”

Çocukların Kur’an kursunda geçici olarak kalacağını savunan Adem adlı görevli, “Zannedersem Antep’e dönecek bu çocuklar” dedi. Görevli “Çocuklar neden annelerinin yanında kalmıyor” sorusuna “Annelerinin yanında yer olmadığı için bize gönderildiler” diye yanıtını verdi.

İl müftüsü Hasan Başiş’se kursun Diyanet’in kontrolünde olduğunu, eğitimi kendilerinin verdiğini ama kursun yemek ve temizlik işlemlerini bu vakfın yürüttüğünü anlattı: “Burası Diyanet’e ait bir kurs ve bizim kontrolümüzde. Çocukların eğitimini biz veriyoruz. Bu bina vakfa ait. Benzer birçok vakıfla böyle ortak Kur’an kursları açtık. Kursun yalnızca yemek, temizlik gibi hizmetlerini bu vakıf yürütüyor. İaşesini sağlıyor.”

“Bu vakıf görevlileri içeride çocukların bulunduğu alana giriyor mu” sorusu üzerine Başiş, “Kesinlikle çocuklarla konuşmuyorlar” dedi. Ancak vakıf görevlisi Adem adlı kişi, eğitimleri Diyanet’in yanı sıra kendilerinin de verdiğini söyledi.

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